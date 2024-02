Palpite Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista - 25/2/24

Duas das melhores equipes nesta primeira fase do Paulistão se enfrentam na Vila Belmiro na manhã de domingo (25).

Já garantido nas quartas de final da competição, o Alvinegro Praiano recebe o São Bernardo pela 10ª rodada. Confira nossos palpites para esse duelo na Vila Belmiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Santos 1.57 na Betano Total de gols de uma equipe São Bernardo não marcar 1.93 na Betano Total de escanteios 10 ou mais 1.75 na Betano

São Bernardo de opostos na atual temporada

Com 15 pontos em nove rodadas, o São Bernardo está bem posicionado para brigar por uma vaga na próxima fase. O time está em uma disputa acirrada com São Paulo e Novorizontino.

Contudo, a diferença é drástica no seu desempenho como visitante e em seus domínios. Apenas três dos 15 pontos do São Bernardo foram somados fora de casa.

Longe do 1º de Maio, o São Bernardo ainda não venceu em 2024. Foram três empates e uma derrota.

O Santos deposita confiança em bons números como mandante. São três vitórias nas quatro partidas que realizou na Vila Belmiro.

Palpite 1 - Santos x São Bernardo - Vitória do Santos: 1.57 na Betano.

Alvinegro Praiano não é vazado com facilidade

A maioria dos jogos do Santos neste Paulistão terminou com a equipe de Fábio Carille sem sofrer gols.

Em nove rodadas do Estadual, o Alvinegro Praiano possui cinco jogos em que não sofreu gols, incluindo duas em quatro jogos como mandante.

No mesmo ritmo do outro lado da moeda, o São Bernardo ficou sem balançar as redes em dois dos quatro jogos que realizou fora de casa.

Palpite 2 - Santos x São Bernardo - São Bernardo não marcar gols: 1.93 na Betano.

Alto número de escanteios em último jogo na Vila

O Santos perdeu sua invencibilidade em casa no final de semana passado. Recebendo o Novorizontino, o time de Carille foi derrotado por 2-1.

Esta partida válida pela 9ª rodada teve um total de 12 escanteios, sendo nove a favor dos donos da casa.

O São Bernardo também vem de uma partida com muitos escanteios, com 13 no seu triunfo em casa contra o Santo André.

A última partida do São Bernardo como visitante também teve dígitos duplos na estatística de escanteios, com 11 em empate por 1-1 com o Bragantino.

Palpite 3 - Santos x São Bernardo - 10 ou mais escanteios no jogo: 1.75 na Betano.