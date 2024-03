Palpite Santos x Portuguesa - Campeonato Paulista - 17/3/24

Pelo jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos recebe o time da Portuguesa.

O confronto acontece no dia 17 de março (domingo), na Vila Belmiro, em Santos. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto que vale vaga nas semifinais.

Aposta Palpite Odd Santos vencer os dois tempos Sim/Não Sim 3.25 na Betano Gols Mais/Menos Santos mais de 1,5 gols 1.65 na Betano Método de classificação Santos no tempo regulamentar 1.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Portuguesa não fez uma campanha empolgante

A equipe da Lusa foi apenas a décima terceira colocada na classificação geral. Porém, se beneficiando do regulamento, a equipe conseguiu garantir uma vaga nas quartas de final do Paulistão.

O time do litoral, por sua vez, finalizou a primeira fase da competição na liderança do Grupo A. Em seu retrospecto, o Santos acumulou 25 pontos (15 a mais que a Portuguesa, classificada em segundo lugar).

O time do técnico Pintado, na primeira fase, contabilizou mais derrotas do que vitórias. No total foram oito reveses, um empate e apenas três triunfos. Esse, inclusive, foi um aproveitamento que se aproximou do que foi apresentado pelos rebaixados desta edição.

Palpite 1 - Santos x Portuguesa - Santos marca primeiro e vence: 3.25 na Betano.

Santos tem boa média de gols

Na fase de grupos, o Santos conseguiu ir às redes em dezoito oportunidades, sendo assim, no campeonato, a equipe apresenta uma média de 1,5 por partida, visto que disputou doze partidas.

A Portuguesa, por sua vez, apresenta a segunda defesa mais ineficiente do Paulistão, tendo sofrido dezessete gols (média de 1,41 por partida).

Outro ponto importante a ser explorado, é que jogando contra outros dois grandes do estado, a Lusa sofreu mais de 1,5 gols enfrentando Palmeiras e Corinthians, sendo 2 a 0 em ambas as partidas.

Palpite 2 - Santos x Portuguesa - Santos mais de 1,5 gols: 1.65 na Betano.

Santos amplo favorito para avançar às semifinais

No Campeonato Paulista, as equipes de melhor campanha na fase inicial ganham o direito de disputar a decisão de mata-mata em casa. Esse é justamente o caso do Santos, segundo melhor colocado na tabela geral da primeira fase.

Dessa forma, a equipe da Baixada Santista, decidindo a vaga na Vila Belmiro e em jogo único, apresenta boa perspectiva para conseguir triunfar neste duelo. E, isso fica mais evidente ao analisar o desempenho dos dois times.

Outro dado que merece uma menção, é que nos últimos cinco encontros oficiais entre esses times com o Santos de mandante, o Peixe venceu exatamente quatro jogos.

Palpite 3 - Santos x Portuguesa - Santos se classifica no tempo regulamentar: 1.45 na Betano.