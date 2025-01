Palpite Santos x Palmeiras - Campeonato Paulista - 22/01/25

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista teremos um ‘Clássico da Saudade’. O Santos recebe o atual campeão, o Palmeiras.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (22 de janeiro), às 21h35, na Vila Belmiro, localizada em Santos. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na KTO Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.85 na KTO Gols no segundo tempo Mais de 0,5 1.35 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



As equipes apresentam um desempenho semelhante

Tanto Santos quanto Palmeiras, ambas as equipes aparecem ainda invictas na competição, somando uma vitória e um empate.

O Santos, para esta partida, tem a vantagem de jogar com o mando de campo. No entanto, o Palmeiras tem como trunfo o fato de ter um elenco mais qualificado.

Vale observar ainda que, nos últimos cinco confrontos diretos entre esses times, houve duas vitórias para cada lado e um empate, indicando alto equilíbrio entre os clubes.

Palpite 1 - Santos x Palmeiras - Empate: 3.25 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Palmeiras pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Pode ser um clássico de alta intensidade

Tratando-se de uma partida na qual envolve dois gigantes, é óbvio que podemos esperar uma partida altamente disputada.

A rivalidade entre Santos e Palmeiras pode deixar o clima do jogo mais tenso, fazendo com que faltas mais duras e reclamações com a arbitragem sejam frequentes.

Vale observar ainda que, na última vez que essas equipes se cruzaram, sete cartões amarelos foram apresentados.

Palpite 2 - Santos x Palmeiras - Mais de 5,5 cartões: 1.85 na KTO.

Ambos costumam marcar na segunda etapa

As duas equipes entendem que este jogo pode ser de fato a partida na qual podem testar seus elencos visando o andamento da disputada temporada de 2025.

Com isso em mente, obviamente, nenhuma dessas equipes quer perder o jogo. Sendo assim, a primeira etapa deve apresentar muita cautela.

Outro ponto que deve ser mencionado é que nas duas primeiras rodadas, nos dois jogos de ambas as equipes houve ao menos um tento nos 45 minutos finais.

Palpite 3 - Santos x Palmeiras - Mais de 0,5 gols no segundo tempo: 1.35 na KTO.