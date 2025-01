Palpite Santos x Mirassol - Campeonato Paulista - 16/01/25

O Santos, que terminou 2024 garantindo seu acesso à elite do futebol brasileiro, inicia sua temporada de 2025 enfrentando o Mirassol.

O Santos, que terminou 2024 garantindo seu acesso à elite do futebol brasileiro, inicia sua temporada de 2025 enfrentando o Mirassol pelo Campeonato Paulista.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (16 de janeiro), às 21h30, na Vila Belmiro, localizada em Santos. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Santos vence 1.80 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Soteldo a qualquer momento 2.00 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 2.20 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Santos empolgado para os desafios de 2025

O Santos, que foi finalista da edição de 2024 do Paulistão e que é o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, chega motivado para a atual temporada.

Visando começar o ano com o pé direito, o Peixe deve fazer valer o fator casa e exercer forte pressão ofensiva para cima do Mirassol.

Ainda, para respaldar o palpite de triunfo do time santista, vale observar que no histórico do duelo o Santos venceu nove de treze jogos, além de três empates e uma única derrota.

Palpite 1 - Santos x Mirassol - Santos vence: 1.80 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Mirassol pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Soteldo retornando à Vila



Soteldo, de 27 anos, retorna ao Santos após passar uma temporada emprestado junto ao Grêmio, no qual fez uma boa temporada.

O venezuelano, em 2024, foi um dos principais atletas do Imortal Gaúcho, tendo contribuído ativamente com gols, assim como com assistências.

Na temporada passada, ele conseguiu ir às redes em 7 oportunidades e contribuiu com quatro assistências. Para este ano, a meta é que ele seja ainda mais decisivo.

Palpite 2 - Santos x Mirassol - Soteldo marca ou dá assistência: 2.00 na Superbet.

Os dois times devem ir ao ataque

As duas equipes tiveram o Campeonato Brasileiro Série B como campeonato disputado mais recentemente. Lá, o Santos terminou com campeão e foi dono do segundo melhor ataque: 57 gols.

Por outro lado, o Mirassol também se destacou positivamente. O time do interior de São Paulo fechou com a segunda posição na tabela e anotou 42 gols em 28 jogos.

Nesse sentido, ao analisar a campanha de ambos ao término de 2024, podemos notar que as duas equipes tiveram uma média de pelo menos um tento marcado por rodada na Segundona.

Palpite 3 - Santos x Mirassol - Sim para ambos marcam: 2.20 na Superbet.