Palpite Santos x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 20/8/23

Eliminado da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho se junta ao Santos e tantos outros como times que só possuem o Brasileirão em disputa.

O técnico uruguaio Diego Aguirre fará a sua estreia diante da torcida santista, após o seu primeiro jogo ter sido uma derrota para o Fortaleza por goleada, no Ceará.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto entre Santos x Grêmio.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Grêmio 2.72 na Betano Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.32 na Betano Mais/menos escanteios Mais de 10,5 escanteios 1.98 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Abra sua conta com código promocional Betano e aproveite oferta exclusiva

Veja também o guia 1xbet apostas

Quer conhecer um novo site de apostas? Registre-se com Lance Betting bônus

Apesar de eliminado da Copa do Brasil, Grêmio chega forte

A equipe de Renato Portaluppi surpreende até certo ponto, com uma campanha de G4, sendo que veio da Série B no ano anterior. Caso vença o jogo, o Tricolor Gaúcho pode ocupar a vice-liderança da competição.

Mesmo com apenas 18 partidas, o Grêmio começa este segundo turno na terceira colocação, vindo tendo superado o Fluminense de virada, em confronto direto na última rodada.

Já o Santos do dia 17 de maio para cá, possui apenas uma vitória, vindo caindo gradativamente na tabela, entrando nesta 20ª rodada dentro da zona de rebaixamento, ocupando a décima sétima posição.

Palpite 1 - Santos x Grêmio - Vitória do Grêmio: 2.72 na Betano.

Muitos gols na Vila Belmiro

O Santos venceu apenas um de seus cinco jogos mais recentes dentro da Vila Belmiro no Brasileirão, período este que proporcionou 20 gols no total, com uma média de quatro tentos por jogo, em partidas da equipe santista em casa.

O Grêmio, por sua vez, vem de uma rodada com pelo menos três gols no Brasileirão. Embora tenha ocorrido em casa, quando como foi citado acima, venceu o Fluminense por 2-1.

Palpite 2 - Santos x Grêmio - Mais de 2.5 gols: 2.32 na Betano.

Equipe gremista vem proporcionado chuva de escanteios

Na eliminação para o Rubro-Negro Carioca neste meio de semana, ocorreram 12 escanteios na partida. Nas suas duas últimas partidas pelo Brasileirão o roteiro foi similar.

No confronto contra o Fluminense, foram 11 escanteios no total, a maioria para o Flu, que teve de buscar o resultado na etapa complementar.

Também na derrota para o Vasco na 18ª rodada, o número foi mais do mesmo, com 12 escanteios na partida, sendo sete só do Grêmio.

Palpite 3 - Santos x Grêmio - Mais de 10.5 escanteios: 1.98 na Betano.