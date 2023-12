Palpite Santos x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Saiba os melhores palpites para as apostas em Santos x Fortaleza, na última rodada do Brasileirão.

O Alvinegro Praiano chega na última rodada dependendo só de si para escapar do rebaixamento. Contudo, o risco é grande, especialmente considerando seu desempenho recente.

Visitando a Vila Belmiro estará o Leão do Pici, que depois de inicialmente sofrer após o vice na Sul-Americana, chega no fim do Brasileirão em boa sequência.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Empate ou Fortaleza 1.88 na Betano Total de gols Três ou mais 2.10 na Betano Resultado no 1º tempo Vitória do Fortaleza 4.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Alvinegro Praiano despenca em momento crucial

O Santos só depende de si neste ponto da temporada, mas isto passa mais pela ineficiência de seus oponentes do que propriamente por pontos de mérito do Peixe.

Em suas duas últimas partidas, o Santos foi prontamente amassado por Fluminense e Athletico-PR, sofrendo duas derrotas, ambas por 3-0.

Atuando em casa, o Alvinegro Praiano não vence desde que derrotou o Coritiba por 2-1, ainda no fim de outubro.

Palpite 1 - Santos x Fortaleza - (chance dupla) Empate ou Fortaleza: 1.88 na Betano.

Defesa santista entre as piores da Série A

Apenas os dois últimos colocados sofreram mais gols do que os 62 que a defesa do Alvinegro Praiano permitiu após 37 jogos.

O desempenho recente aumentou bem esse número, com o time santista sofrendo seis gols em seus dois últimos jogos.

A equipe do Fortaleza está longe de apresentar números tão fracos, mas por sua vez, sofreu múltiplos gols em quatro dos seus seis últimos embates.

Estes quatro jogos recentes do Leão do Pici terminaram todos com pelo menos três gols.

Palpite 2 - Santos x Fortaleza - Três ou mais gols: 2.10 na Betano.

Boas etapas iniciais do Leão do Pici

O Fortaleza manteve a sua marca de bons começos na última rodada, marcando o gol da vitória contra o Fortaleza antes mesmo dos 10 minutos de jogo.

Já são quatro jogos seguidos com a equipe de Juan Pablo Vojvoda balançando as redes na etapa inicial.

Nos seus dois jogos mais recentes, o Santos sofreu um total de três gols nas etapas iniciais, sendo um contra o Furacão e dois contra o Fluminense.

Palpite 3 - Santos x Fortaleza - (Resultado no 1º tempo) Vitória do Fortaleza: 4.40 na Betano.