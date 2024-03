Palpite Santos x Bragantino - Campeonato Paulista - 27/3/24

O primeiro finalista do principal Campeonato Estadual do Brasil será decidido com embate entre Alvinegro Praiano e o Massa Bruta nesta quarta (27).

Com melhor campanha na primeira fase, o mando é santista que realizará o jogo na Neo Química Arena. Confira nossos palpites para esta semifinal aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bragantino 3.05 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.62 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Eduardo Sasha 3.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Massa Bruta avançou de forma contundente

Enquanto o Santos sofreu diante da Portuguesa, que tinha de longe a pior campanha daquelas equipes que disputaram as quartas de final, avançando apenas nos pênaltis, o cenário foi outro para o Bragantino.

Os comandados de Pedro Caixinha exerceram o seu favoritismo diante do Inter de Limeira com um contundente triunfo por 3-0.

No confronto mais recente entre essas equipes, o Massa Bruta saiu vitorioso pelo placar mínimo, mesmo atuando quase metade do jogo com um homem a menos.

Esta última vitória levou a sequência positiva do Bragantino neste embate para três jogos, sem perder do Santos desde 2022.

Palpite 1 - Santos x Bragantino - Vitória do Bragantino: 3.05 na Betano.

Melhor defesa do Paulistão em campo

Contando a primeira fase e também as quartas de final, o Bragantino está isolado como equipe que menos sofreu gols no Paulistão.

Em 13 partidas, o time de Bragança Paulista foi vazado apenas nove vezes, sendo que em suas últimas quatro aparições sofreu apenas um gol.

Enfrentando neste Campeonato Paulista equipes da primeira divisão do futebol brasileiro, o Alvinegro Praiano tem bons números defensivos, sofrendo três gols em quatro jogos.

Palpite 2 - Santos x Bragantino - Dois gols ou menos: 1.62 na Betano.

Artilheiro do Massa Bruta já puniu Santos em 2024

No primeiro confronto entre essas equipes na temporada, Eduardo Sasha marcou o gol do triunfo do Bragantino por 1-0.

O atacante do time de Bragança Paulista, que tem passagem pelo Santos em sua carreira, inicia a temporada com bons números.

Eduardo Sasha é o artilheiro do Bragantino no Campeonato Paulista com cinco gols em 10 aparições.

Palpite 3 - Santos x Bragantino - Eduardo Sasha marcar a qualquer momento: 3.10 na Betano.