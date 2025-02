Palpite Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista - 05/02/25

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Santos, jogando em casa, recebe o Botafogo-SP.

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Santos, jogando em casa, recebe o Botafogo-SP.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (5 de fevereiro), às 21h35, na Vila Belmiro, localizada em Santos. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Santos vence 1.40 na bet365 Resultado primeiro tempo Empate 2.25 na bet365 Tempo com mais gols Segundo tempo 2.00 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

O time da Vila tem motivos para estar empolgado

O Santos, que recentemente anunciou a chegada do craque Neymar, espera contar com o atleta entre os relacionados para este jogo.

Além disso, a equipe de Pedro Caixinha vem de um excelente resultado, tendo vencido o São Paulo por 3 a 1 na rodada passada.

O Botafogo-SP, por outro lado, além de amargar a lanterna do Grupo A, ainda não venceu nenhuma vez no Paulistão.

Palpite 1 - Santos x Botafogo-SP - Santos vence: 1.40 na bet365.

A primeira etapa deve ser equilibrada

Ao analisar o desempenho dos dezesseis times que disputam o Campeonato Paulista, notamos que o Botafogo-SP é o segundo time que mais empata.

Ao todo, em seis jogos, eles somaram três igualdades e outras três derrotas. Desses, em quatro rodadas a equipe foi para o intervalo empatando.

O Santos se deparou com isso de empate na primeira etapa em seus últimos três jogos, contra São Paulo, São Bernardo e Velo Clube.

Palpite 2 - Santos x Botafogo-SP - Empate no primeiro tempo: 2.25 na bet365.

A etapa conclusiva deve ter muitos gols

O Botafogo-SP, jogando fora de casa contra um dos gigantes do estado, deverá ter inicialmente uma postura muito cautelosa.

Contudo, necessitando da vitória para reagir, a equipe deve se lançar mais ao ataque no segundo tempo. Assim como o Santos deve fazer o mesmo.

Ainda, com a expectativa que Neymar estreie, podendo entrar apenas no segundo tempo, temos motivos para acreditar na segunda etapa como metade com mais gols.

Palpite 3 - Santos x Botafogo-SP - Segundo tempo com mais gols: 2.00 na bet365.