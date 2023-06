Palpite Santos x Blooming - Copa Sul-Americana - 29/6/23

Saiba os melhores palpites para o jogo Santos e Blooming, na Copa Sul-Americana.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que ocorre nesta quinta-feira (29), na Vila Belmiro, em Santos. O principal palpite é a vitória do Santos. Confira:

Santos vence: 1.30 na bet365

1.30 na bet365 Ambas as equipes marcam - sim: 2.20 na bet365

2.20 na bet365 Mais de 0,5 gol no segundo tempo: 1.18 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Santos precisa voltar a vencer

O Santos vem enfrentando uma crise que está se tornando insustentável. Na semana passada, inclusive, houve mudança no comando técnico. Paulo Turra estará comandando a equipe do litoral.

Ainda que leve tempo para que as mudanças almejadas pelo treinador surjam na equipe, o Santos, apesar dos resultados, não vem jogando tão mal assim. Nas suas últimas duas derrotas, contra Flamengo e Corinthians, a equipe teve boas estatísticas, com bons números de finalização.

Porém, futebol é feito de resultados, e o Santos já não vence há dez jogos (5 derrotas e 5 empates), mas tem totais condições de vencer seus adversários desta noite. Afinal, o Blooming, também vem de duas derrotas seguidas, e no Campeonato Boliviano, a equipe é a última colocada.

Palpite 1 - Santos x Blooming - Santos para vencer: 1.30 na bet365.

Ambos os times marcaram em seis das últimas sete partidas do Blooming

O Blooming, assim como o Santos, já não almeja mais nada no torneio. Portanto, há probabilidades da equipe boliviana ir à campo com um time alternativo. E caso isso aconteça, os jogadores podem querer mostrar serviço ao treinador Carlos Bustos.

Nas últimas sete partidas dos bolivianos em todos os campeonatos que disputam, houve gols de ambas as equipes em seis jogos, e desses, o placar de 2 a 1 se repetiu em 50% deles.

No Grupo E, Santos e Blooming têm as piores defesas da chave, o primeiro sofreu cinco gols (média de um por jogo), já o segundo sofreu onze (média de 2,2 por partida). Por este motivo, podemos esperar que essas estatísticas se repitam no duelo.

Palpite 2 - Santos x Blooming -Sim para ambas equipes marcam: 2.20 na bet365.

Os dois times sofrem muito no segundo tempo

Nos últimos quatro jogos do Santos em que houve gol na partida, pelo menos um dos tentos foram anotados no primeiro tempo: foi assim na derrota para Flamengo, Corinthians e Newell's, e também no empate de 1 a 1 contra o Internacional.

Na última derrota do Blooming, frente ao Always Ready, pelo placar de 2 a 0, os dois gols do time adversário só saíram no segundo tempo. E isso pode voltar a acontecer na partida diante do Santos.

Vale ressaltar ainda, que com exceção da derrota na rodada anterior para o Audax Italiano, em todos os outros jogos do Blooming nesta primeira fase da Copa Sul-Americana, houve pelo menos um gol na segunda etapa, inclusive quando perdeu para o próprio Santos na primeira rodada, por 1 a 0.

Palpite 3 - Santos x Blooming -Mais de 0,5 gol no primeiro tempo: 1.18 na bet365.