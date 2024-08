Palpite San Lorenzo x Atlético-MG - Copa Libertadores - 13/8/24

San Lorenzo e Atlético-MG, dois times tradicionais de seus países, se encontram já nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O duelo entre argentinos e brasileiros ocorre nesta terça-feira (13), às 21h30, no Pedro Bidegain, em Buenos Aires. Confira a seguir as dicas de apostas para este duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 2.80 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.45 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

É esperada uma partida de alta intensidade

Em suas jornadas, as duas equipes estiveram em grupos complicados. O Galo, na primeira fase, liderou a Chave G com quinze pontos.

Do outro lado, os argentinos do San Lorenzo avançaram para a próxima fase apenas ao alcançar a segunda posição no Grupo F.

Contudo, o que nos faz acreditar no empate, é que o San Lorenzo não perdeu nenhum jogo como mandante na primeira fase, mas o Atlético-MG tem um elenco mais forte, sugerindo assim um encontro equilibrado.

Palpite 1 - San Lorenzo x Atlético-MG - Empate: 2.80 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre San Lorenzo e Atlético-MG deve terminar em empate nesta terça-feira (13) pela Copa Libertadores 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

As defesas devem se sobressair

As duas equipes devem ter muita atenção na defesa. Afinal, o Atlético-MG pode considerar um bom resultado o empate, para levar a decisão para a Arena MRV.

Ainda, para embasar esse palpite, é importante considerar que dos seis jogos na primeira fase da Libertadores, o San Lorenzo participou de cinco jogos com menos de 2,5 gols.

Outro ponto relevante, é que nas duas últimas vezes que essas equipes se encontraram, em ambos os duelos foram menos de dois gols.

Palpite 2 - San Lorenzo x Atlético-MG - Menos de 2,5 gols: 1.45 na Betano.

Argentinos contra brasileiros

Jogos entre times brasileiros e argentinos costumam ser altamente disputados, com muitas faltas e jogadas mais duras.

Na última vez que esses times tiveram seus caminhos cruzados, para se ter uma ideia, 8 cartões amarelos foram apresentados naquele jogo válido pela Sul-Americana de 2018.

Dessa forma, com esses dados apresentados e entendendo a importância da partida, acreditamos que possa existir um alto número de cartões no duelo.

Palpite 3 - San Lorenzo x Atlético-MG - Mais de 5,5 cartões: 1.85 na Betano.