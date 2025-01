Palpite Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Campeonato Carioca - 18/01/25

Enquanto o Sampaio Corrêa-RJ parte em busca do que seria sua primeira vitória na temporada, o Fogão visa o início de uma sequência positiva.

Enquanto o Sampaio Corrêa-RJ parte em busca do que seria sua primeira vitória na temporada, o Fogão visa o início de uma sequência positiva.

Confira os nossos palpites para esse que foi um duelo recorrente na temporada passada, realizado na primeira fase do estadual e também na semifinal da Taça Rio.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.80 na Betano Total de gols de uma equipe Sampaio Corrrêa não marcar 2.37 na Betano Pênalti concedido Sim 3.20 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.





Números favorecem e muito o Glorioso

Sem tocar exclusivamente na superioridade exercida pelo Fogão em 2024, o Sampaio Corrêa-RJ chega para esse confronto com um retrospecto ruim no Carioca.

Considerando o desempenho também no fim do último Carioca, o Sampaio Corrêa-RJ venceu apenas um de seus últimos seis compromissos válidos pelo Campeonato Estadual.

A última vez que essas equipes se enfrentaram com mando do Galinho da Serra, o Fogão levou a melhor por 2-1.



Palpite 1 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Vitória do Botafogo: 1.80 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



180 minutos e nenhum gol

O Galinho da Serra tem em comum nos seus dois jogos na atual temporada o fato de não ter balançado as redes, passando em branco contra Flu e Nova Iguaçu.

Além de não ter sofrido gol na sua vitória em partida válida pela segunda rodada, o Botafogo tem um histórico recente interessante atuando com equipes alternativas no Carioca.

Durante toda a trajetória do Fogão na Taça Rio em 2024 e o seu desempenho nas duas rodadas iniciais em 2025, o atual campeão brasileiro sofreu quatro gols em seis jogos.



Palpite 2 - Sampaio Corrêa x Botafogo - Sampaio Corrêa-RJ não marcar; 2.37 na Betano.

Poucos pênaltis no Carioca

O Botafogo é um dos dois times a marcarem um gol de pênalti nas primeiras duas rodadas do Campeonato Carioca.

Ao todo, essa competição teve três penalidades em 12 jogos e os dois times do duelo deste sábado (18) estiveram envolvidos em partidas com pênaltis.

O outro time a converter uma cobrança de pênalti na competição é o Nova Iguaçu, que marcou o seu justamente contra o Sampaio Corrêa-RJ.

Palpite 3 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Sim para ter um pênalti concedido: 3.20 na Betano.