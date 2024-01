Palpite Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo - Campeonato Carioca - 31/1/24

Sampaio Corrêa-RJ e Flamengo se enfrentam na quinta rodada do Campeonato Carioca.

O confronto acontece no dia 31 de janeiro (quarta-feira), no Mangueirão, em Belém do Pará.

Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence e não para ambos marcam 1.32 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 3,5 2.32 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.61 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo tem uma defesa eficiente

A equipe do Flamengo tem muitos pontos fortes, é verdade, mas um desses aspectos que vem se sobressaindo na equipe, é certamente a sua consistência no setor defensivo.

Contando com seus jogos oficiais no Cariocão e seus dois amistosos realizados nos Estados Unidos, a equipe conseguiu somar cinco partidas. Nesse recorte, houve apenas dois gols sofridos (média de 0,4).

Ainda, é importante mencionar que o Flamengo, ao lado do Botafogo, detém o posto de melhor defesa do estadual. Isso porque sofreu apenas um gol na competição. Assim, é esperado que a equipe vença e sem sofrer gol.

Palpite 1 - Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo - Flamengo vence: 1.32 na Betano.

Tite pode escalar seu time principal

Atuando em boa parte da competição com um time alternativo, o Rubro-Negro encontrou certa dificuldade para conseguir resultados positivos. Porém, tem neste duelo contra o Sampaio Corrêa, a chance de mudar o cenário.

Até agora, o Flamengo, em seu retrospecto no Cariocão 2024, conta com uma vitória e dois empates. Mas, confrontando uma equipe que luta contra o rebaixamento, a chance de um triunfo do Mengão se torna ainda mais evidente.

Nesse sentido, considerando que o Sampaio Corrêa-RJ é dono da pior defesa do campeonato, e que o Flamengo deve vir com Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha no ataque, acreditamos em uma goleada rubro-negra.

Palpite 2 - Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo - Flamengo mais de 3,5: 2.32 na Betano.

Pedro vem para mais uma temporada goleadora

Em 2023, o camisa nove do Flamengo conseguiu ir além de ser “apenas” o artilheiro da equipe. Pedro foi também o segundo atleta com mais gols na temporada do futebol brasileiro.

No ano passado, o artilheiro flamenguista conseguiu anotar 35 gols. Aliás, 9 dos gols foram justamente no Campeonato Carioca, no qual disputou a artilharia com Cano, do Fluminense.

Neste ano, embora seja início de temporada, o atacante já soma três gols, dois deles feitos nos últimos amistosos do Flamengo realizados nos Estados Unidos. O outro gol do jogador foi nesta edição da Taça Guanabara, contra o Audax Rio, em vitória do Flamengo por 4 a 0.

Palpite 3 - Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo - Pedro marca a qualquer momento: 1.61 na Betano.