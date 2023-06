Palpite River Plate x Fluminense – Copa Libertadores – 7/6/2023

Confira os melhores palpites para o jogo entre o River Plate e o Fluminense pela Copa Libertadores 2023.

Lanterninha do Grupo D da Libertadores, o River Plate recebe nesta quarta-feira, 7 de junho de 2023, às 21h30 de Brasília, o líder Fluminense, pela quinta rodada da competição continental.

Nosso especialista em apostas selecionou os melhores palpites para a partida:

Chance Dupla - River Plate ou Empate: 1.22 na bet365.

1.22 na bet365. Mais de 2.5 gols: 1.75 na bet365.

1.75 na bet365. River Plate sem sofrer Gol - Não: 1.44 na bet365.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Mandante tem vantagem

Ao jogar no Estádio Monumental, o River Plate se apresenta de maneira diferente, fortalecido pelo apoio aceso da sua torcida e por isso é favorito à vitória.

No entanto, a aposta de baixo risco é a da Chance Dupla para o mandante pontuar e se manter vivo na competição, já que, apesar de ocupar a lanterna, está a apenas dois pontos dos lugares de classificação.

Sem perder há três jogos, Los Millonarios enfrentam um Fluzão irregular que esteve quatro jogos sucessivos sem vencer, terminando essa série negativa no último domingo, pelo Brasileirão.

Palpite 1 - River Plate x Fluminense - Chance Dupla: River Plate ou Empate: 1.22 na bet365.

Festa de gols

Não há dúvidas de que ambos vão buscar a vitória desde cedo e que o River Plate precisa assumir o protagonismo e utilizar todas as suas armas para pontuar.

Considerando que no jogo de ida, o Fluminense goleou por 5-1, no Maracanã, podemos assumir que este encontro terá também um clima de revanche.

Assim, se espera um jogo aberto, com múltiplas chances de gol para ambos os times e uma aposta de baixo risco é para um placar alargado, com mais de 2.5 gols.

Palpite 2 - River Plate x Fluminense - Mais de 2.5 gols: 1.75 na bet365.

Defesa frágil

O River Plate está jogando a vida na Libertadores 2023 e por isso não tem alternativa senão jogar para o ataque e marcar gols.

E se considerarmos quão frágil a defesa do time argentino tem sido na Libertadores, com 11 gols sofridos em quatro rodadas, parece difícil que eles consigam evitar que seu gol seja vazado.

Um fator que o Fluminense, que precisa apenas pontuar para garantir passagem às oitavas de final da competição, vai tentar aproveitar.

Palpite 3- River Plate x Fluminense - River Plate sem sofrer Gol - Não: 1.44 na bet365.