Palpite River Plate x Internacional – Copa Libertadores – 1/8/23

Veja palpites para apostar em River Plate x Internacional, referente ao jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, esta terça-feira.

Nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo em que o Inter tem uma missão muito complicada para passar às quartas de final desta competição, eliminar um dos times candidatos a vencer o troféu.

Aposta Palpite Odd Vitória River Plate vence 1.50 na bet365 Ambas equipes marcam Não 1.66 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.85 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Internacional até esteve bem

O Internacional de Porto Alegre chegou às oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o Grupo B, onde estavam também o Nacional do Uruguai, o Independiente Medellín da Colômbia e o Metropolitanos da Venezuela.

Três vitórias e três empates deram o primeiro lugar ao Colorado, mas o grupo não era tão forte assim.

O River Plate terminou em segundo lugar no Grupo D, atrás do Fluminense e na Frente do Sporting Cristal e The Strongest.

O River é o terceiro favorito a vencer a competição (7,00 de odds) atrás apenas do Flamengo e Palmeiras.

Assim, o resultado da fase de grupos pode enganar, pois o time argentino é teoricamente bem mais forte.

Palpite 1 - River Plate x Internacional – River Plate vence: 1,50 na bet365.

Los Millionarios com tradição na prova

Los Millionarios já venceram a Copa Libertadores por quatro vezes, são um time forte e com experiência nas competições continentais.

Na última temporada foram campeões da Primera División Argentina (primeira fase) com 11 pontos de vantagem sobre o segundo, Talleres Córdoba.

Nas competições nacionais, o River é um time dominante, porém foi eliminado na Copa Argentina pelo Córdoba.

Nos últimos 17 jogos em casa, Los Millionarios perderam apenas um – contra o Córdoba na Copa, marcando em todos, exceto nessa derrota. Nesses 17 jogos apenas sofreram mais de um gol em dois deles.

Assim, será muito complicado para o Internacional vencer no Monumental ou até mesmo marcar um gol.

Palpite 2 - River Plate x Internacional – Ambas as equipes marcam - Não: 1,66 na bet365.

Preocupação no ataque

O Internacional tem estado bem na Libertadores, mas no Brasileirão está em baixa. Não vence há cinco rodadas, somando três empates e duas derrotas.

Mas a maior preocupação para o treinador Eduardo Coudet é que o seu time marcou apenas um gol nesses cinco jogos.

O Colorado tem qualidade, mas contra o River em Belgrano vai ter muitos problemas para marcar. Esperamos uma vitória do time argentino a zero.

Palpite 3 - River Plate x Internacional – Menos de 2,5 gols: 1,85 na bet365.