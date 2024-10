Palpite River Plate x Atlético-MG - Copa Libertadores da América - 29/10/24

O Galo tenta retornar a uma final de Libertadores pela primeira vez em mais de uma década, mas precisa passar pelo River na Argentina.

O Galo deu um enorme passo para retornar a uma final de Libertadores pela primeira vez em mais de uma década. A missão agora é aproveitar a vantagem construída no primeiro jogo em meio ao ambiente hostil de um Monumental de Núñez lotado.

Confira os nossos palpites para esse jogo que definirá o primeiro finalista da atual edição da Libertadores.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do River Plate 1.61 na bet365 Total de gols Menos do que 2.5 1.825 na bet365 Total de chutes ao gol Menos do que 8.5 1.83 na bet365

River tem 100% de aproveitamento em casa

O River Plate foi a campo cinco vezes em seus domínios pela atual edição da Libertadores e levou a melhor em todos os jogos.

A equipe do Atlético-MG tem tudo para garantir a vaga com sua ampla vantagem, mas o trabalho construído para chegar até aqui passou muito pelo que fez em casa.

Nos dois jogos do Galo como visitante no mata-mata da Libertadores, a equipe mineira não venceu, empatando com o San Lorenzo e perdendo para o Fluminense.

Palpite 1 - River Plate x Atlético-MG - Vitória do River Plate: 1.61 na bet365.

Ataque argentino não vive grande fase

Apesar do favoritismo dentro do segundo jogo, algo que também esteve presente em fases anteriores, o River não vem apresentando grandes desempenhos ofensivos.

O River Plate realizou 10 jogos desde o início de setembro e em apenas uma ocasião saiu de campo marcando múltiplos gols.

Os comandados de Gabriel Milito também não trazem a melhor versão de seu ataque atuando longe da Arena MRV. O Galo tem uma série de seis jogos fora de casa sem marcar dois ou mais gols.

Por conta do resultado da ida, necessariamente qualquer resultado que tenha dois gols ou menos dá ao Galo a vaga na final.

Palpite 2 - River Plate x Atlético-MG - Menos de 2.5 gols no jogo: 1.825 na bet365.

Ida teve poucos chutes no alvo

O Atlético-MG não tomou conhecimento do seu imponente adversário, vencendo o primeiro jogo por 3-0. Essa produção ofensiva veio com uma grande eficiência.

A equipe mineira teve apenas quatro chutes no alvo e, contando com o River Plate, o total da partida foi de apenas cinco finalizações certas.

Nos dois jogos do River Plate em seus domínios pelo mata-mata da Libertadores, a média de finalizações no alvo da partida foi de 6.5.

Palpite 3 - River Plate x Atlético-MG - Menos do que 8.5 chutes no alvo: 1.83 na bet365.