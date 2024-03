Palpite Real Sociedad x PSG - Champions League - 5/3/24

Saiba os palpites para Real Sociedad x Paris Saint-Germain, nas oitavas de final da Champions League.

O confronto acontece no dia 5 de março (terça-feira), no Estádio Anoeta, em San Sebastián. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado PSG Vence 2.66 na KTO Escanteios mais/Menos Mais de 10,5 1.70 na KTO Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 2.33 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Paris Saint-Germain tenta vitória fora de casa

A Real Sociedad, sétima colocada na LaLiga, vem fazendo uma temporada interessante. Contudo, é apenas a décima equipe de melhor desempenho como mandante.

Em 13 partidas realizadas em seus domínios, a equipe comandada por Imanol Alguacil venceu apenas cinco jogos, os outros oito foram divididos em três derrotas e outros cinco empates.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain segue invicto como visitante na Ligue 1: em 12 jogos a equipe venceu oito e empatou quatro. Porém, embora o desafio desta terça-feira seja mais complexo, ainda assim a equipe tem condições de vencer fora.

Palpite 1 - Real Sociedad x PSG - PSG vence: 2.66 na KTO.

A necessidade do resultado pode gerar muitos escanteios

Na primeira partida, realizada no Parque dos Príncipes, os parisienses venceram no placar final por 2 a 0. Porém, outra vitória da equipe foi em relação às estatísticas de tiro de canto.

O PSG teve a seu favor nove escanteios. Enquanto isso, os espanhóis tiveram sete. Juntos, a quantidade de escanteios marcados no primeiro jogo ficaram em exatamente 16, uma média bem alta, por sinal.

Agora, em uma partida de “tudo ou nada”, na qual a Real Sociedad precisará buscar o resultado para se classificar para as quartas de final, é presumível que o jogo apresente um número elevado de escanteios.

Palpite 2 - Real Sociedad x PSG - Mais de 10,5 escanteios: 1.70 na KTO.

Mbappé se destaca como um dos artilheiros da temporada europeia

O jovem jogador vem apresentando mais uma temporada destacada no Velho Continente. Kylian Mbappé já soma 32 gols em 33 jogos nesta temporada, ou seja uma média próxima de uma bola na rede por jogo.

No Campeonato Francês, o atleta domina a artilharia com 22 gols marcados. Enquanto isso, na Liga dos Campeões o jogador soma quatro tentos, se posicionando como segundo jogador com mais gols.

Assim, tratando-se do 14º jogador com mais gols na história da Champions (44), o atacante francês tem o histórico goleador e vive sua excelente fase, aspectos esses que podem o guiar novamente para o caminho das redes.

Palpite 3 - Real Sociedad x PSG - Mbappé marca a qualquer momento: 2.33 na KTO.