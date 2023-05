Palpite: Real Madrid x Manchester City - Champions League - 9/5/23

Este duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, estabelece o que se pressupõe como uma final antecipada, visto que Manchester City e Real Madrid são as equipes mais cotadas para levantar o troféu da principal competição de clubes da Europa.

Neste sentido, há interessantes palpites nesta partida da Champions League que podem ser feitas nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Real Madrid x Manchester City

Veja os melhores palpites para a partida entre Real Madrid e Manchester City, em duelo válido pela primeira partida da semifinal da Champions League, em 9/5/2023, no Santiago Bernabéu:

Manchester City vencer

2.20 na bet365

2.25 na Betano

2.20 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols na partida

1.72 na bet365

1.72 na Betano

1.68 na Sportingbet

Haaland para marcar a qualquer momento

​2.00 na bet365

1.75 na Betano

1.75 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Manchester City não perde a 3 meses

Além de muito qualificado, o Real Madrid é o recordista de títulos da Champions, tendo conquistado 14 vezes este torneio. No entanto, embora a equipe dispute a primeira partida desta semifinal em casa. O seu desempenho recente vem nos mostrando muita instabilidade, apresentando oscilações constantes.

Nas últimas cinco partidas, os merengues perderam dois jogos, sendo eles contra Girona e Real Sociedad. Por outro lado, o Manchester City não perde uma partida há 20 jogos na temporada, sendo a última derrota em 5 de fevereiro, por 1 a 0, para o Tottenham, na Premier League.

Com Haaland em grande fase, e um conjunto que abraçou as ideias de Guardiola, os Citizens se mostram favoritos a vencer mesmo atuando no Santiago Bernabéu.

Aposta 1 - Real Madrid x Manchester City - Manchester City vencer: 2.20 na bet365, 2.25 na Betano e 2.20 na Sportingbet.

Times já somam mais de 50 gols na Champions

Dentre os times que sobraram na competição, o Real Madrid e o Manchester City têm os melhores ataques do torneio, sendo que o time espanhol conta com 25 gols marcados em 10 partidas (média de 2,5) e o time inglês com 26 no mesmo número de partidas que seus rivais (2,6 gols por jogo).

Do lado dos merengues, o trio comandado por Benzema, Vinícius e Rodrygo somam 15 gols. Enquanto entre os citizens, Haaland, Mahrez e Álvarez somam 17 neste torneio.

E se lembrarmos ainda que nas semifinais da edição 2021/22 quando essas duas equipes se cruzaram, houve 7 gols na partida de ida (4 a 3 para o Manchester City) e 4 gols no jogo de volta (3 a 1 para o Real Madrid), esse palpite para um duelo com mais de 2,5 gols fica ainda mais consistente.

Aposta 2 - Real Madrid x Manchester City - Mais de 2,5 gols: 1.72 na bet365, 1.72 na Betano e 1.68 na Sportingbet.

Haaland é o artilheiro desta edição da Champions League

Com as mudanças básicas feitas por Guardiola para aproveitar ao máximo o faro de gol de Haaland, não é de surpreender que ele seja um dos jogadores a marcar, visto que o atleta já soma 51 gols até agora nesta temporada.

Por outro lado, embora no ataque Madrid e City pareçam equilibrados, na defesa os resultados mostram uma história completamente diferente. Os merengues já acumulam 1 gol sofrido por jogo em 43 partidas disputadas, enquanto os Citizens têm uma média de apenas 0,4 gols sofridos em 49 jogos.

Além disso, como Haaland tem 12 gols no torneio e participou de apenas 8 jogos das 10 em que a equipe disputou, sua média nesta Liga dos Campeões está em 1,5 por jogo. Com esses números, ele é o artilheiro isolado da competição.

Aposta 3 - Real Madrid x Manchester City - Haaland para marcar a qualquer momento: 2.00 na bet365, 1.75 na Betano e 1.75 na Sportingbet.