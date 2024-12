Palpite Real Madrid x Sevilla - Campeonato Espanhol - 22/12/24

Pela 18ª rodada da LaLiga, Real Madrid e Sevilla se encontram para realizar um duelo importante na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (22 de dezembro), às 12h15, no icônico Santiago Bernabéu, localizado em Madrid. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 1.34 na KTO Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.80 na KTO Gols Mais/Menos Real Madrid mais de 2,5 2.10 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Real empolgado após mais uma conquista mundial

O Real Madrid, campeão do Torneio Intercontinental de 2024, chega empolgado para este jogo em casa, diante do Sevilla.

A equipe ostenta uma sequência de quatro jogos sem perder, e isso aliado com sua recente conquista certamente deve dar uma energia extra para este jogo.

Ainda, é importante observar que o Sevilla não ganha dos merengues atuando como visitante desde 2008. De lá para cá foram 17 vitórias dos mandantes e 1 empate.

Palpite 1 - Real Madrid x Sevilla - Real Madrid vence: 1.34 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x Sevilla pela La Liga nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Mbappé deve ser fundamental

Com a ausência de Vinicius Júnior neste jogo, todas as atenções devem ser voltadas ao craque francês, que certamente será o principal nome do setor ofensivo do time.

Entendendo o clima festivo no Bernabéu, com o clube exibindo o título do Intercontinental, existirá uma atmosfera toda a favor do craque.

Ainda, vale observar que com 23 gols sofridos em 17 jogos na competição, o Sevilla não demonstra um poder defensivo capaz de frear o poder do Real Madrid.

Palpite 2 - Real Madrid x Sevilla - Mbappé marca a qualquer momento: 1.80 na KTO.

Real com um ataque potente em seus jogos recentes

Considerando a LaLiga, o Real Madrid é o dono do terceiro ataque mais efetivo do campeonato. Em 17 partidas, eles assinalaram 37 gols (média de 2,17).

Ao recortar para as atuações mais recentes da equipe da capital espanhola, notamos que eles marcaram exatamente 3 gols em seus últimos quatro jogos.

Somando esses dados ao fato de que o time tem jogadores como Mbappé, Rodrygo e Bellingham, há possibilidades do Real superar novamente a linha de 2,5 gols.

Palpite 3 - Real Madrid x Sevilla - Real Madrid mais de 2,5 gols: 2.10 na KTO.