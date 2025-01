Palpite Real Madrid x RB Salzburg - Champions League - 22/01/25

O Real Madrid, maior campeão da Champions League, recebe a equipe do RB Salzburg. O confronto será válido pela sétima rodada do torneio.

A partida entre esses clubes está marcado para quarta-feira (22 de janeiro), às 17h, no Bernabéu, localizado em Madrid. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 1.10 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Vinicius Júnior 1.22 na Superbet Gols em ambos os tempos Sim/Não Sim 1.27 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Salzburg vem de uma péssima campanha no torneio

O time alemão tem um retrospecto muito ruim nesta competição: em seis jogos eles venceram apenas um e perderam outros cinco compromissos.

O Real Madrid, no entanto, também não faz uma campanha de encher os olhos, e é por isso que vão a campo tentando a vitória a todo custo.

Dessa forma, somando o fator campo, disparidade de elencos e o mal momento do Salzburg, acreditamos que o triunfo madrilenho é o mais esperado.

Palpite 1 - Real Madrid x RB Salzburg - Real Madrid vence: 1.10 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x RB Salzburg pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Vini pode ser decisivo

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na temporada passada, Vinicius Junior, que brilhou na edição de 2023/24, pode ser decisivo também nesta edição.

O atleta, que já marcou cinco gols e deu uma assistência em cinco jogos, tem estatisticamente tido participação direta em gols em todas as suas atuações na Champions.

Sendo assim, enfrentando agora um adversário que demonstra instabilidade defensiva, o brasileiro deve ser fundamental no triunfo do Madrid.

Palpite 2 - Real Madrid x RB Salzburg - Vinicius Junior a qualquer momento: 1.22 na Superbet.

Ambos os tempos devem ser intensos

Com um Real Madrid mais propositivo, visto que precisa da vitória, o jogo tende a ser muito aberto, o que pode ocasionar chances de gols de ambos os lados.

Nesta fase do campeonato, a somatória no saldo de gols pode fazer a diferença no critério de desempate, então certamente os espanhois vão se atentar a isso.

Vale observar também que, nos últimos três jogos oficiais do Real Madrid, em todos eles houveram gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Algo nesse sentido é esperado para este duelo.

Palpite 3 - Real Madrid x RB Salzburg - Sim para gols em ambos os tempos: 1.27 na Superbet.