Palpite Real Madrid x Pachuca - Copa Intercontinental - 18/12/24

Na grande decisão da Copa Intercontinental, o Real Madrid, campeão da UEFA, enfrenta o Pachuca, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (18 de dezembro), às 14h, no Lusail Stadium, localizado no Catar. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 1.22 na bet365 Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.72 na bet365 Time a levantar a taça Real Madrid 1.10 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Pachuca terá o teste mais difícil de sua história

O Real Madrid vai para este duelo embalado por três jogos sem derrotas: um empate e dois triunfos. Esse desempenho certamente traz confiança para a equipe.

É importante observar também que nos três jogos mais recentes do Real Madrid, em todos eles o time marcou exatamente 3 gols, o que indica um forte repertório no ataque.

O Pachuca, ainda que tenha demonstrado poder em suas aparições recentes, não parece ter o que é preciso para frear o ímpeto ofensivo madrilenho. Nesse sentido, vemos o Real como favorito para vencer.

Palpite 1 - Real Madrid x Pachuca - Real Madrid vence: 1.22 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x Pachuca pela Copa Intercontinental nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Mbappé costuma crescer em jogos grandes

Os feitos do time mexicano neste torneio merecem destaque: venceram os campeões da Libertadores por 3 a 0 e passaram nos pênaltis contra os representantes da África após empate por 0 a 0.

Esse desempenho do Pachuca indica que a equipe tem uma defesa sólida, uma vez que passou as duas fases anteriores sem sofrer gols.

Contudo, enfrentando agora um Real Madrid que tem um elenco forte, e que conta com Mbappé que costuma ser decisivo, acreditamos que o Madrid vença e com gol do francês.

Palpite 2 - Real Madrid x Pachuca - Mbappé marca a qualquer momento: 1.72 na bet365.

Real Madrid é o maior campeão do Intercontinental

O time madrilenho chega para este jogo ostentando o fato de ser o maior campeão deste torneio mundial: são oito títulos até o momento.

Além disso, é válido observar que os espanhóis são donos também de um dado invejável: esse é o time com mais conquistas internacionais – eles somam 31.

Dessa forma, considerando o histórico, desempenho recente e força dos times, é inegável presumir que os merengues são favoritos para ganhar a taça.

Palpite 3 - Real Madrid x Pachuca - Real Madrid campeão: 1.10 na bet365.