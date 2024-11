Palpite Real Madrid x Osasuna - La Liga - 9/12/24

Possuindo a maior desvantagem para o líder Barcelona em toda a temporada, o Real Madrid entra em campo pressionado por uma sequência ruim.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre duas equipes separadas por apenas três pontos na briga pelas primeiras posições.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Real Madrid e partida com pelo menos três gols 1.60 na Superbet Total de pênaltis Mais de 0.5 2.32 na Superbet Método de marcação do primeiro gol Chute 1.42 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Equipe merengue tem amplo domínio diante do Osasuna

O Real Madrid não está no seu melhor momento, contudo o nível de seus oponentes recentes não foi nenhuma brincadeira, vindo de duelos com Barcelona e Milan.

Projetando o confronto deste final de semana, a vantagem é ampla para o lado merengue, acumulando cinco vitórias em seis jogos contra o Osasuna desde o começo de 2022.

A série do Osasuna sem vencer o Real dura 21 jogos ao longo de bem mais de uma década, com seu último triunfo acontecendo na temporada 2010/11.

Na atual temporada, gols não faltam nas partidas do Real em casa, 21 em seis jogos para ser exato.

Palpite 1 - Real Madrid x Osasuna - Vitória do Real Madrid e partida com pelo menos três gols: 1.42 na Superbet.

Quase 25% dos gols vindo de pênalti

O Real Madrid inicia a 13ª rodada com um jogo a menos em relação à maioria dos outros times de La Liga. Mesmo assim, o Real tem o maior número de pênaltis na competição, com cinco.

A equipe merengue tem alternado quem cobra os pênaltis, mas independentemente de quem foi para a marca da cal, o aproveitamento é de 100%. Vini Jr. converteu duas cobranças e Kylian Mbappé três.

O Osasuna também está entre as equipes com mais cobranças de pênalti na atual temporada, tendo três a seu favor, todos cobrados e convertidos por Ante Budimir.

Palpite 2 - Real Madrid x Osasuna - Mais de 0.5 pênalti marcado: 2.32 na Superbet.

Nenhum gol de cabeça para o Real Madrid

Apesar de ter o segundo melhor ataque da competição, o Real Madrid ainda não sabe o que é marcar um gol de cabeça em La Liga.

A equipe merengue balançou as redes 21 vezes, quatro vieram em chutes de esquerda e 17 de direita.

O próprio Osasuna não marca de cabeça com frequência, mais precisamente em apenas duas ocasiões nos seus 13 gols pelo Campeonato Espanhol.

Palpite 3 - Real Madrid x Osasuna - Chute método de marcação do primeiro gol; 1.42 na Superbet.