Palpite Real Madrid x Manchester City - Champions League - 9/4/24

Na partida de ida das quartas de final da Champions League, o Real Madrid recebe os ingleses do Manchester City.

O confronto acontece no dia 9 de abril (terça-feira), no Santiago Bernabéu, em Madrid. Confira, portanto, as dicas de apostas para este clássico que reedita a semifinal da temporada passada.

Aposta Palpite Odd Chance Dupla Real Madrid ou Empate 1.57 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.55 na Betano Time com mais escanteios Real Madrid 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Real Madrid terá um teste difícil em casa

Quis o sorteio que os dois semifinalistas da Champions 2022/23 tivessem seus caminhos cruzados ainda nas quartas de final da atual edição.

O Manchester City ainda é o grande favorito para Vencedor Final, segundo as Odds Champions League. Mas terá pela frente um duro confronto contra o maior vencedor da história deste torneio.

Atuando em casa, e chegando como o líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid enxerga com bons olhos a possibilidade de não perder como mandante.

Palpite 1 - Real Madrid x Manchester City - Real Madrid ou Empate: 1.57 na Betano.

Ataques potentes

O Manchester City já marcou 24 gols nesta Champions, o que lhe estabelece uma média exata de três por partida, visto que foi a campo em oito oportunidades.

Do lado dos mandantes, o Real Madrid conseguiu anotar 18 gols no mesmo número de partidas, sendo assim os espanhóis têm média de 2,25.

Com ambas as equipes apresentando números superiores a um gol por partida neste torneio, acreditamos ser viável um palpite para ambos marcarem.

Palpite 2 - Real Madrid x Manchester City - Sim para ambos marcam: 1.55 na Betano.

Real Madrid tem tido muitos escanteios a favor

Em oito partidas envolvendo o Real Madrid nesta Liga dos Campeões, ao todo foram marcados 95 escanteios (média de 11,87 por partida).

Dentre os oito clubes que restam na competição, é importante ressaltar ainda que o time madrilenho é a segunda equipe com mais escanteios a favor, sendo 56 no total.

Do outro lado, o Manchester City teve apenas 44 tiros de canto a favor. Sendo assim, as projeções indicam que o Real Madrid pode ter mais escanteios nessa partida.

Palpite 3 - Real Madrid x Manchester City - Real Madrid para ter mais escanteios: 2.15 na Betano.