Palpite Real Madrid x Mallorca - Campeonato Espanhol - 3/1/24

Tendo assumido a liderança há pouco tempo, o Real Madrid trabalha para se manter no topo da tabela, recebendo o Mallorca no Santiago Bernabéu.

Por uma série de fatores, a equipe de Carlo Ancelotti entra em campo com um alto favoritismo. Levando isso em consideração, esses são os palpites de nossos especialistas para o confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Real Madrid e partida com pelo menos dois gols 1.40 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Jude Bellingham 2.15 na Betano Resultado (especial) Real Madrid vencer ambos os tempos 2.42 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Duelo dos mais desiguais na La Liga

De um lado está o todo-poderoso Real Madrid, que chegando no fim deste primeiro turno, ainda mantém sua invencibilidade em casa.

Tendo realizado oito jogos no Santiago Bernabéu, o líder do Campeonato Espanhol venceu sete e teve um empate.

Encarando esse desafio virá o Mallorca, que por sua vez, só venceu uma de suas nove partidas atuando fora de casa.

Atual 13ª colocado, o Mallorca foi derrotado em três das quatro partidas mais recentes como visitante.

Palpite 1 - Real Madrid x Mallorca - Vitória do Real Madrid e partida com pelo menos dois gols: 1.40 na Betano.

O fenômeno inglês brilhando em Madrid

Nem mesmo os mais otimistas fãs de Jude Bellingham ousariam imaginar um início tão iluminado.

Em seu primeiro semestre em Madrid, o meia inglês se coloca entre os melhores jogadores da temporada no futebol europeu.

Atuando em uma função completamente diferente da que cumpria no Dortmund, Bellingham aparece como artilheiro de La Liga após 18 rodadas.

Na sua última atuação no Santiago Bernabéu, Bellingham marcou em vitória contra o Villarreal por 4-1.

Palpite 2 - Real Madrid x Mallorca - Jude Bellingham marcar a qualquer momento: 2.15 na Betano.

Números brilhantes do Real Madrid em casa

O líder espanhol tende a vencer suas partidas com relativa tranquilidade com o apoio de sua torcida.

Em seus jogos no Santiago Bernabéu, o Real Madrid marcou 21 gols e sofreu apenas quatro..

Nas últimas três rodadas que jogou em casa, o Real venceu ambos os tempos em confrontos com Valencia, Granada e Villarreal.

Palpite 3 -Real Madrid x Mallorca - Real Madrid vencer ambos os tempos: 2.42 na Betano.