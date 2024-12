Palpite Real Madrid x Getafe - La Liga - 01/12/24

Aproveitando alguns tropeços recentes do Barcelona em La Liga, o Real tem a oportunidade de seguir colocando pressão no líder da competição.

Precisando de uma resposta rápida após a derrota para o Liverpool na UEFA Champions League, o Real Madrid retorna ao Santiago Bernabéu neste domingo (1).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.38 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Kylian Mbappé 1.83 na Betano Total de gols de uma equipe Getafe não marcar 1.65 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Real Madrid defende bom retrospecto em casa

Tirando a derrota para o Barcelona, que diz muito sobre a qualidade do desempenho da equipe catalã nesta temporada, o Real venceu todos os outros jogos em casa pelo Campeonato Espanhol.

Os comandados de Carlo Ancelotti conseguem rotineiramente se impor diante de oponentes inferiores no Santiago Bernabéu, batendo o Osasuna por 4-0 na sua última aparição em casa.

Se o retrospecto merengue não fosse o suficiente, o Getafe está na lista de equipes sem vitórias como visitante na atual edição de La Liga.



Palpite 1 - Real Madrid x Getafe - Vitória do Real Madrid: 1.38 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x Getafe pela La Liga nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Em meio às ausências, pressão em Mbappé é maior

Vini Jr. se lesionou na última rodada de La Liga e deve ficar fora por algumas semanas, deixando o Madrid sem seu principal goleador na temporada.

Mbappé falhou bem em sua primeira aparição sem Vini. Jr. no ataque, inclusive perdendo pênalti na derrota por 2-0 para o Liverpool.

Mesmo levando em consideração essa atuação ruim, a expectativa é de algo melhor neste final de semana. Marcando sete vezes em 12 aparições, Mbappé tem números superiores no Campeonato Espanhol em relação à Liga dos Campeões.



Palpite 2 - Real Madrid x Getafe - Kylian Mbappé marcar a qualquer momento: 1.83 na Betano.

Pior ataque da competição em campo

Apesar de vir de duas vitórias, uma por La Liga e a mais recente pela Copa do Rei, o Getafe não tem um desempenho muito animador nesta temporada.

Os 10 gols em 13 rodadas representam a pior marca do Campeonato Espanhol ao lado do lanterna Real Valladolid.

Fora de casa, o Getafe tem apenas três gols em seis partidas. O Real Madrid possui clean sheets na maioria de seus jogos como mandante em âmbito nacional.

Palpite 3 - Real Madrid x Getafe - Getafe não marcar: 1.65 na Betano.