Palpite Real Madrid x Espanyol - La Liga - 21/09/24

Correndo atrás do Barcelona após dois tropeços no início da competição, cada ponto é de extrema importância para o atual campeão de La Liga.

Confira os nossos palpites para esse confronto entre Real Madrid e Espanyol, no Santiago Bernabéu, válido pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Aposta Palpite Odd Resultado final e total de gols Vitória do Real Madrid e pelo menos três gols na partida 1.47 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Kylian Mbappé 1.50 na Superbet Etapa com mais gols Segundo tempo 1.95 na Superbet

Sete vitórias em oito jogos

O histórico recente entre Espanyol e Real Madrid apresenta o que era esperado se tratando de uma equipe que briga pelo título constantemente e outra com múltiplos rebaixamentos em anos recentes.

Em ambos os encontros na temporada retrasada, o Real Madrid levou a melhor em jogos com muitos gols, batendo o Espanyol por 3-1 em casa e pelo mesmo placar na Catalunha.

Marcar muitos gols não é novidade para os comandados de Carlo Ancelotti, tendo anotado oito em apenas três compromissos em casa por todas as competições nesta temporada.

Palpite 1 - Real Madrid x Espanyol - Vitória do Real Madrid e partida com pelo menos três gols; 1.47 na Superbet.

Kylian Mbappé já empilha gols com a camisa merengue

Não demorou muito para o craque francês começar a se destacar na Espanha, Mbappé não só vem marcando com frequência, mas tem feito gols importantes.

O camisa 9 acumula cinco gols nos últimos três jogos do Real Madrid, o mais recente deles vindo na vitória por 3-1 contra o Stuttgart pela UEFA Champions League.

Artilheiro da Ligue 1 nas últimas seis temporadas, Mbappé demonstra cedo que vem para disputar a artilharia de La Liga, atualmente um gol atrás dos quatro de Robert Lewandowski.

Palpite 2 - Real Madrid x Espanyol - Kylian Mbappé marcar a qualquer momento: 1.50 na Superbet.

Carlo Ancelotti e os seus ajustes

O Real Madrid venceu as últimas três partidas e o que todos esses jogos possuem em comum é a eficácia da equipe merengue nas etapas complementares.

Os comandados de Carlo Ancelotti marcaram cada um dos seus sete gols nas etapas complementares desses três jogos.

Retratando todo o início de temporada, o Real Madrid não marca no primeiro tempo de um jogo desde a rodada inicial do Campeonato Espanhol, quando empatou com o Mallorca por 1-1.

Palpite 3 - Real Madrid x Espanyol - Segundo tempo ser a etapa com mais gols: 1.95 na Superbet.