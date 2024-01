Palpite Real Madrid x Barcelona - Supercopa da Espanha - 14/1/24

O Real Madrid quer se vingar da derrota por 3-1 no ano passado, quando o Barcelona se sagrou campeão dessa competição.

As duas equipes partem em busca de seu primeiro título na temporada. Aqui estão nossos palpites para a final da Supercopa da Espanha. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 2.30 na Betano Chutes no alvo Jude Bellingham ter pelo menos um 1.60 na Betano Chutes no alvo Robert Lewandowski ter dois ou mais 2.32 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Real Madrid não perde há 20 jogos

A equipe de Carlo Ancelotti chega para este confronto em um momento mais positivo do que os comandados de Xavi.

O Real Madrid lidera La Liga com 48 pontos em 19 jogos, sem perder há 20 partidas, tendo vencido suas últimas cinco com 14 gols marcados e apenas 5 sofridos.

Embora o Barça seja o atual campeão do torneio, foi o Real Madrid quem levou a melhor no primeiro duelo da atual temporada.

Encarando o Barcelona fora de casa, os Merengues venceram de virada por 2-1.

Palpite 1 - Real Madrid x Barcelona - Vitória do Real Madrid: 2.30 na Betano.

Bellingham já se provou em El Clásico

O jovem inglês foi um dos nomes do jogo no último confronto entre Real e Barça, marcando os dois gols de sua equipe naquela virada.

Tendo marcado 13 vezes em 17 rodadas, melhor marca de La Liga, Bellingham tem uma média de acertar a meta adversária de 1.4 por jogo.

Mesmo na última partida, na qual Bellingham passou em branco contra o Atleti, o camisa 5 foi agressivo, finalizando três vezes e acertando o alvo em uma ocasião.

Palpite 2 - Real Madrid x Barcelona - Jude Bellingham ter pelo menos um chute no alvo: 1.60 na Betano.

Lewa com fome de gol

O camisa 9 do Barcelona pode não ter os mesmos números da temporada passada. Contudo, Lewa segue como foco ofensivo desta equipe, marcando um dos gols no triunfo por 2-0 contra o Osasuna na semifinal.

Lewandowski foi uma das peças mais contundentes no jogo, finalizando cinco vezes e acertando o alvo em duas ocasiões.

Em três de suas últimas quatro partidas como titular, Lewa acertou o alvo em múltiplas ocasiões.

Palpite 3 - Real Madrid x Barcelona - Robert Lewandowski ter dois ou mais: 2.32 na Betano.