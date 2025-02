Palpite Real Madrid x Atlético de Madrid - La Liga - 08/02/25

Defendendo a primeira colocação do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo em seus domínios diante do Atlético de Madrid.

Defendendo a primeira colocação do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo em seus domínios diante do Atlético de Madrid.

Confira os nossos palpites para esse que é o principal jogo do segundo turno de La Liga até o momento.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Kylian Mbappé 2.10 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.65 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.





Atleti tem sido uma pedra no sapato do Real

Esses dois rivais de Madrid se enfrentaram sete vezes desde o início de 2023 e raramente quem acaba levando a melhor se impõe de uma maneira incontestável.

Desses sete embates, apenas um teve vencedor no tempo regulamentar, com três jogos diferentes decididos na prorrogação por competições eliminatórias.

Os últimos dois jogos entre Real e Atleti foram válidos por La Liga e ambos terminaram em empate por 1-1.

Palpite 1 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Empate: 3.65 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x Atlético de Madrid pela La Liga nas principais casas de apostas da atualidade.



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Mbappé firme na briga pela artilharia

A qualidade de Kylian Mbappé é incontestável e uma forma de analisar isso é ao notar que o mesmo é o vice-artilheiro de La Liga em uma temporada na qual chegou a ser severamente criticado.

Autor de 21 gols em sua primeira temporada no Real Madrid, Mbappé é disparadamente o principal goleador da equipe merengue.

Considerando apenas o ano de 2025, Mbappé já tem oito gols, incluindo o seu primeiro hat-trick na Espanha, alcançado em triunfo diante do Real Valladolid.

Palpite 2 -Real Madrid x Atlético de Madrid - Kylian Mbappé marcar a qualquer momento: 2.10 na Betano.

Marcar contra o Real não é um problema para o Atleti

A equipe merengue não encerra um derby sem ser vazada pelo Atleti desde um triunfo por 2-0 em dezembro de 2021.

Os números ofensivos do Atleti não chegam próximos do que o Barcelona e até mesmo o Real Madrid produzem nesta temporada, mas a fase colchonera é interessante.

Em suas últimas três aparições, os comandados de Diego Simeone marcaram 10 gols, incluindo uma goleada por 5-0 contra o Getafe pela Copa do Rei.

Palpite 3 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.65 na Betano.