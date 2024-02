Palpite RB Leipzig x Real Madrid - Champions League - 13/2/24

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, a equipe do RB Leipzig recebe o Real Madrid.

O confronto acontece no dia 13 de fevereiro (terça-feira), na RB Arena, em Leipzig. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 2.15 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.53 na Betano Total de gols Ímpar/Par Ímpar 1.91 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Real teve 100% de aproveitamento no Grupo C

Nos seis jogos da fase inicial da Liga dos Campeões, apenas dois times mantiveram-se invictos e vencendo todos os seus compromissos: Manchester City e Real Madrid.

Os merengues, na fase de grupos, foram soberanos e fecharam a Chave C com a primeira posição. Enquanto isso, o RB Leipzig ficou apenas em segundo no Grupo G, com 12 pontos.

Assim, considerando o histórico do Real Madrid neste torneio e a boa fase de seus atletas, acreditamos que os espanhóis são favoritos, mesmo atuando fora de casa.

Palpite 1 - RB Leipzig x Real Madrid - Real Madrid vence: 2.15 na Betano.

Jogos movimentados na primeira fase

Em seus três jogos atuando como visitante na primeira fase da UCL, em todos os confrontos do Real Madrid os dois times marcaram: Napoli 2 x 3 Real Madrid, Braga 1 x 2 Real Madrid, e Union Berlin 2 x 3 Real Madrid.

Ainda, é importante observar que jogando na condição de mandante, os três primeiros compromissos da equipe de Leipzig também houveram gols dos dois lados: 1 a 3 contra o Manchester City, 3 a 1 diante do Estrela Vermelha e 2 a 1 sobre o Young Boys.

Assim, analisando esse desempenho recente das duas equipes, acreditamos viável acreditar numa partida na qual os dois times possam balançar as redes.

Palpite 2 - RB Leipzig x Real Madrid - Sim para ambos marcam: 1.53 na Betano.

Real Madrid tem tido resultados ímpares no total de gols

Ainda considerando os números alcançados do Real Madrid, observamos que em cinco de suas seis partidas na primeira fase, todos os jogos terminaram com um total de gols ímpar.

Do outro lado, esse padrão se manteve em 50% dos jogos do RB Leipzig nesta competição, afinal, três dois seis jogos na fase de grupos terminaram com um total ímpar de gols.

Ainda, é importante considerar que em seus dois jogos recentes, a partida teve um número de gols ímpares tanto para Real Madrid quanto para o RB Leipzig.

Palpite 3 - RB Leipzig x Real Madrid - Total de gols número ímpar: 1.91 na Betano.