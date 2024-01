Palpite RB Leipzig x Leverkusen - Bundesliga - 20/1/2024

Confira as cotações e palpites para apostar em RB Leipzig x Leverkusen, no Campeonato Alemão 2024.

Naquele que é um dos, senão, o grande jogo do futebol europeu neste final de semana, Leipzig e Leverkusen medem forças em duelo de peso na Bundesliga.

O Bayer Leverkusen terminou o primeiro turno invicto e procura começar o segundo da mesma forma. Aqui está nossa seleção de palpites para esse jogaço na Alemanha.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.75 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.52 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Florian Wirtz 4.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Histórico não aponta grande favorito

Leverkusen e Leipzig se enfrentaram nove vezes desde o início de 2019, sem nenhuma vantagem para qualquer um dos lados durante este período.

Foram três vitórias para cada lado, além de três empates, sendo que cada equipe possui um triunfo como visitante no embate.

O Leverkusen possui sua invencibilidade na temporada, mas os números do Leipzig em casa também impõe respeito.

Somando 20 dos 27 pontos que disputou como mandante, o time de Marco Rose marcou 24 vezes e sofreu apenas sete gols em seus domínios.

Palpite 1 - RB Leipzig x Leverkusen - Empate: 3.75 na Betano.

Ataques prevaleceram no primeiro turno

Estas duas equipes figuram entre os melhores ataques e defesas de toda a Bundesliga, mas o lado ofensivo levou a melhor forma quando se enfrentaram por último.

No duelo na casa do Leverkusen em agosto de 2023, o poderio ofensivo prevaleceu, proporcionando um jogo de cinco gols, que terminou com triunfo suado do atual líder alemão por 3-2.

O Leverkusen ainda não passou em branco atuando fora de casa na Bundesliga, enquanto o Leipzig possui média de gols de 2.67 como mandante.

Palpite 2 - RB Leipzig x Leverkusen - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.52 na Betano.

Leverkusen lida com ausências significativas

Victor Boniface está lesionado e, embora Patrick Schick seja um bom substituto, o elenco todo deve contribuir um pouco mais para suprir a ausência do atacante nigeriano.

Um dos nomes que deve aparecer ainda mais é o de Florian Wirtz. O jovem meia-atacante já contribuiu diretamente para 10 gols na Bundesliga, marcando cinco e dando o mesmo número de assistências.

Apenas Alejandro Grimaldo (7) marcou mais do que Wirtz entre os jogadores disponíveis do Leverkusen.

Wirtz inclusive deixou o seu na vitória sobre o Leipzig no primeiro turno, marcando no triunfo por 3-2.

Palpite 3 - Leipzig x Leverkusen - Florian Wirtz marcar a qualquer momento: 4.50 na Betano.