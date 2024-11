Palpite Racing x Cruzeiro - Copa Sul-Americana - 23/11/24

Duas equipes de grande tradição no futebol sul-americano se encontram numa decisão entre brasileiros e argentinos.

Duas equipes de grande tradição no futebol sul-americano se encontram numa decisão entre brasileiros e argentinos.

Confira os nossos palpites para esse jogo que será realizado em Assunção, valendo o título da Copa Sul-Americana.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Racing 2.30 na bet365 Jogador marcar ou distribuir uma assistência Juan Quintero 2.30 na bet365 Total de finalizações Menos do que 27.5 1.44 na bet365

Racing chega na final em melhor momento

Enquanto o Cruzeiro vem meio aos trancos e barrancos, possuindo apenas dois triunfos em toda a passagem de Fernando Diniz, o Racing possui uma sequência de vitórias e briga pelo topo no Campeonato Argentino.

O Racing venceu seus últimos cinco jogos, incluindo a virada contra o Corinthians, que lhe garantiu na decisão deste torneio.

A campanha do Racing no Campeonato Argentino o coloca na terceira posição com 40 pontos em 23 jogos, enquanto a Raposa briga no meio da tabela do Brasileirão, vencendo somente dois das suas 11 partidas mais recentes.



Palpite 1 - Racing x Cruzeiro - Vitória do Racing: 2.30 na bet365.

Quintero foi crucial na semifinal

O Racing deve o seu lugar na final muito ao trabalho do meia colombiano, responsável por uma das atuações individuais mais impactantes da competição.

A equipe do Corinthians vencia o Racing na Argentina por 1-0 pela volta da semifinal, quando brilhou a estrela de Quintero, marcando os dois gols da virada dos donos da casa.

Este bom momento de Quintero inclusive lhe rendeu uma oportunidade como titular na Seleção Colombiana pela última data Fifa, balançando as redes na derrota para o Uruguai por 3-2.



Palpite 2 - Racing x Cruzeiro - Juan Quintero marcar ou distribuir uma assistência: 2.30 na bet365.

Poucas finalizações nas semifinais

Apesar de ambas as equipes balançarem as redes tanto na ida quanto na volta de suas respectivas semifinais, o número de finalizações não foi dos mais altos.

Em apenas um dos quatro jogos, Racing ou Cruzeiro tiveram mais do que 10 finalizações, o Cabuloso no triunfo por 1-0 na casa do Lanús com 14 arremates.

O Racing teve uma média de 7.5 finalizações por jogo nos confrontos contra o Corinthians, enquanto a da Raposa contra o Lanús foi de 11.

Palpite 3 - Racing x Cruzeiro - Menos do que 27.5 finalizações: 1.44 na bet365.