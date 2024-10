Palpite Racing x Corinthians - Copa Sul-Americana - 31/10/24

O Corinthians não conseguiu abrir uma vantagem em seus domínios e terá de buscar a permanência nessa competição na casa do Racing.

Confira os nossos palpites para esse embate em Avellaneda, valendo um lugar na final da Copa Sul-Americana.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Racing 2.05 na Superbet Jogador marcar ou dar uma assistência a qualquer momento Adrián Martínez 1.82 na Superbet Total de gols Mais do que 1.5 1.36 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.



Números do Racing em casa impressionam

A campanha da equipe argentina em seus domínios não tem deixado dúvidas sobre o seu potencial como candidato ao título deste torneio.

O Racing venceu todos os cinco jogos realizados no El Cilindro e, em especial, tem sido dominante no mata-mata, marcando dez gols e sofrendo apenas dois.

Somando todas as competições, o Racing tem uma sequência de seis jogos de invencibilidade em seus domínios, vencendo quatro e empatando dois.



Palpite 1 - Racing x Corinthians - Vitória do Racing; 2.05 na Superbet.

Artilheiro do torneio em campo

Mesmo sem ter marcado no empate por 2-2 do jogo de ida, os números de Adrián Martínez nesta competição o colocam como um de seus principais jogadores.

O centroavante do Racing marcou nove gols e distribuiu três assistências ao longo de 11 aparições na Copa Sul-Americana.

Contando apenas os jogos em casa do Racing neste torneio, Martínez marcou pelo menos uma vez em todas as cinco ocasiões.



Palpite 2 - Racing x Corinthians - Adrián Martínez marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 1.82 na Superbet.

Duelos eliminatórios de muitos gols

Tanto o Corinthians quanto o Racing vêm protagonizando partidas com muitos gols durante o mata-mata.

A equipe argentina teve duas goleadas nos seus compromissos mais recentes como mandante, batendo o Huachipato por 6-1 e mais recentemente Athletico-PR por 4-1.

Todos os cinco jogos do Timão pelo mata-mata da Sul-Americana tiveram pelo menos dois gols, com quatro tendo três ou mais.

Palpite 3 - Racing x Corinthians - Mais do que 1.5 gols: 1.36 na Superbet.