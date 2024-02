Palpite PSG x Real Sociedad - Champions League - 14/2/24

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, a equipe do Paris Saint-Germain recebe a Real Sociedad.

O confronto acontece no dia 14 de fevereiro (quarta-feira), no Parc de Princes, em Paris. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado PSG vence 1.65 na Betano Resultado correto primeiro tempo 0 a 0 3.00 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 gols 2.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Paris Saint-Germain vem sendo forte como mandante

Essas duas equipes nunca se enfrentaram antes. Este primeiro confronto já é imensamente importante para os dois lados.

Ainda que a Real Sociedad tenha terminado a primeira fase na primeira colocação da Chave D, com 12 pontos, o PSG surge como favorito, tendo se classificado na segunda posição do "Grupo da Morte".

O PSG ainda tem como trunfo o fator casa. Atuando como mandante na Champions, a equipe não perdeu nenhum jogo, sendo duas vitórias e um empate.

Palpite 1 - PSG x Real Sociedad - PSG vence: 1.65 na Betano.

O primeiro tempo pode ser fechado

A Real Sociedad vem focando em seus esforços defensivos, não à toa o time se apresenta em uma sequência de três jogos que terminaram em 0 a 0.

Nesse sentido, por jogar em casa, imaginamos que o PSG terá todas as iniciativas ofensivas, enquanto a equipe espanhola se fecha em seu campo, tentando explorar os contra-ataques.

Assim, por ter um sistema defensivo forte, contra um ataque potente liderado por Mbappé, acreditamos que pode demorar para o time parisiense conseguir de fato furar o bloqueio da Real Sociedad.

Palpite 2 - PSG x Real Sociedad - Resultado correto 1º tempo 0 a 0: 3.00 na Betano.

Real Sociedad tem a melhor defesa do campeonato

Dentre os 32 times que disputaram a primeira fase do campeonato europeu, a Real Sociedad se destacou por apresentar uma notável consistência defensiva.

Para se ter ideia, em termos de comparação, a segunda melhor defesa, dividida entre Arsenal e Borussia Dortmund, sofreu quatro gols, o dobro do que a Real Sociedad.

Nesse sentido, e atrelando isso ao fato de que o PSG tem a terceira melhor defesa da Ligue 1, é um palpite viável acreditar que esse duelo apresente um baixo número de gols.

Palpite 3 - PSG x Real Sociedad - Menos de 2,5 gols: 2.05 na Betano.