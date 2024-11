Palpite PSG x Atlético de Madrid - Champions League - 6/11/24

Pela quarta rodada da UEFA Champions League, um clássico entre franceses e espanhóis: o PSG recebe o Atlético de Madrid.

Pela quarta rodada da UEFA Champions League, um clássico entre franceses e espanhois: o PSG recebe o Atlético de Madrid.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (6 de novembro), às 17h, no Parque dos Príncipes, localizado em Paris. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado PSG vence 1.72 na Blaze Ambos marcam Sim/Não Sim 1.75 na Blaze Jogador a marcar ou dar assistência Barcola a qualquer momento 2.05 na Blaze

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Blaze.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

PSG com o favoritismo de atuar em casa

Atuando como mandante, o Paris costuma ser uma equipe forte, ainda mais devido aos seus apaixonadores torcedores que sempre empurram a equipe ao triunfo.

Atualmente a equipe comandada por Luis Enrique está há sete jogos sem perder em casa: seis vitórias e um empate.

Do outro lado, vale lembrar que na primeira partida fora de casa nesta competição, o Atleti foi goleado pelo Benfica por 4 a 0.

Palpite 1 - Arsenal x PSG - PSG vence: 1.72 na Blaze.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Arsenal x PSG pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Dois ataques poderosos se encontram

Ao considerar a UCL, o Atlético de Madrid não conseguiu manter a baliza inviolável nas últimas sete partidas, demonstrando inconsistência defensiva.

Outro dado importante para embasar esse palpite é que os parisienses não sofreram gols em apenas um dos últimos quatro jogos em casa no Parc des Princes.

Com esses dados e compreendendo a necessidade de ambos os times de somar pontos, acreditamos que os dois clubes conseguirão balançar as redes.

Palpite 2 - Arsenal x PSG - Sim para ambos marcam: 1.75 na Blaze.

Bradley Barcola tem um jogador-chave no ataque francês

O ponta do Paris Saint-Germain está assumindo a responsabilidade que Kylian Mbappé assumia no time da capital francesa: ser o jogador decisivo.

Apesar da sua idade, ele tem se mostrado um jogador cada vez mais experiente e decisivo, tanto que já anotou 8 gols e deu 2 assistências na temporada, isso em 13 jogos realizados.

Com esses bons números e considerando o desempenho aquém da defesa espanhola, o astro francês pode brilhar.

Palpite 3 - Arsenal x PSG - Barcola marca ou da assistência: 2.05 na Blaze.