Palpite Portuguesa x São Paulo - Campeonato Paulista - 29/01/25

Embalado pelo triunfo no clássico Majestoso e tudo o que representa, o São Paulo retorna aos gramados para enfrentar a Portuguesa.

A Lusa busca a sua primeira vitória na temporada, atualmente ocupando a lanterna do Grupo B.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 1.72 na Betano Total de gols de uma equipe Portuguesa não marcar 2.07 na Betano Total de escanteios de uma equipe Portuguesa ter menos do que 3.5 2.12 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Mesmo com time reserva, São Paulo é amplo favorito

Vindo de duas partidas seguidas com o que tem de melhor, o Tricolor Paulista deve controlar os minutos de seus principais jogadores nesta quarta-feira (29).

Qualquer que seja a qualidade de seu oponente, a Portuguesa tem oferecido mínima resistência em suas atuações, somando apenas dois de 12 pontos disputados.

Considerando ambos os seus compromissos contra equipes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa foi derrotada por Palmeiras e Mirassol.



Palpite 1 - Portuguesa x São Paulo - Vitória do São Paulo: 1.72 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Portuguesa x São Paulo pelo Campeonato Paulista nas principais casas de apostas da atualidade.



Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para esta partida não estavam disponíveis no momento. Veja diretamente no site da Betano.

Um gol em três jogos

O São Paulo teve um jogo adiado na rodada inicial e por isso tem apenas três aparições nesta competição.

Nesses três jogos, o Tricolor Paulista foi vazado apenas uma vez, possuindo a melhor marca defensiva ao lado do Guarani. Curiosamente, o único gol sofrido pelo Guarani foi contra o Tricolor Paulista.

Quando São Paulo e Portuguesa se enfrentaram na temporada passada, o São Paulo levou a melhor por 1-0 em seus domínios.



Palpite 2 - Portuguesa x São Paulo - Portuguesa não marcar: 2.07 na Betano.

Baixo volume ofensivo e poucos escanteios

Esse duelo coloca frente a frente dois dos times com menores médias de escanteios em toda a competição, 2.3 para a Portuguesa e 2.7 para o São Paulo.

A Portuguesa teve um total de quatro escanteios nos seus dois jogos contra equipes da elite do futebol brasileiro.

Os comandados de Cauan Almeida tiveram três escanteios na derrota por 2-1 para o Mirassol e apenas um na derrota para o Palmeiras por 2-0.

Palpite 3 - Portuguesa x São Paulo - Portuguesa ter menos do que 3.5 escanteios: 2.12 na Betano.