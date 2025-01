Palpite Portuguesa-RJ x Fluminense - Campeonato Carioca - 23/01/25

A Portuguesa-RJ, que vem realizando uma boa campanha neste ano, recebe o Fluminense na quarta rodada do Campeonato Carioca.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quinta-feira (23 de janeiro), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Portuguesa-RJ ou Empate 3.50 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 2.62 na bet365 Escanteios do time Mais/Menos Portuguesa-RJ menos de 3,5 2.10 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Fluminense com um desempenho aquém do esperado

No histórico do confronto, o Fluminense apresenta ampla vantagem, com 62 vitórias contra 6 da Portuguesa, além de 7 empates.

Contudo, para este jogo, a Lusa encontra possibilidades reais de poder surpreender, visto que dentre os quatro grandes do estado, o Fluminense apresenta a pior campanha.

O Tricolor das Laranjeiras, vale ressaltar, ainda não venceu nenhum jogo na temporada, tendo somado até aqui dois empates e uma derrota.

Palpite 1 - Portuguesa-RJ x Fluminense - Portuguesa-RJ ou Empate: 3.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Portuguesa-RJ x Fluminense pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Portuguesa-RJ tem média de um gol feito e um sofrido por jogo

Até aqui já se passaram três rodadas do Campeonato Carioca. Nesse intervalo a portuguesa marcou 3 gols e sofreu outros 3. Ou seja: tem média de um gol marcado e sofrido por jogo.

O Fluminense, vale observar, ainda que apresente dificuldades para finalizar suas jogadas, demonstra um histórico proveitoso no confronto: marcou diante dos rivais nos últimos cinco confrontos diretos.

Com esses dados, e analisando que ambos buscam os três pontos, acreditamos ser prudente imaginar um jogo com gol de ambos os lados.

Palpite 2 - Portuguesa-RJ x Fluminense - Sim para ambos marcam: 2.62 na bet365.

Flu deve ceder poucos escanteios na partida

O Tricolor, por entrar como favorito, deve ter as abordagens mais ofensivas do jogo. E essa busca pelo gol pode ocasionar poucos escanteios para o lado adversário.

Sendo assim, ainda que jogue em casa, a Portuguesa-RJ pode ter uma postura mais reativa, chamando seu adversário para cima e jogando no contra-ataque.

Vale observar ainda que o clube que menos cede escanteios aos rivais nesta edição do campeonato é o Fluminense - média de 2.33 escanteios cedidos por jogo.

Palpite 3 - Portuguesa-RJ x Fluminense - Portuguesa-RJ menos de 3,5 escanteios: 2.10 na bet365.