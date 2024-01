Palpite Portuguesa-RJ x Flamengo - Campeonato Carioca - 27/1/24

A equipe principal do Flamengo segue em pré-temporada nos Estados Unidos, inclusive com jogo marcado para este sábado (27).

Enquanto isso, os atletas que ficaram no Brasil seguem a disputa do Carioca.

Nesta quarta rodada, o Mengão entra em campo fora de casa, visitando a Portuguesa-RJ. Confira os palpites que separamos para este jogo.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.55 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.91 na Betano Total de gols no primeiro tempo No máximo um gol 1.42 na Betano

Elenco alternativo ganha reforços

O Rubro-Negro Carioca irá realizar seu segundo jogo no estadual sem as principais peças do time, que seguem na pré-temporada nos EUA, porém alguns atletas reforçam a equipe neste sábado (26).

Um dos nomes que seguiu no Brasil com seu nome circulando em possíveis negociações, mas pode ir a campo diante da Portuguesa-RJ, é o de Thiago Maia.

Além do meia, existe a possibilidade de Pablo e Matheuzinho reforçarem o time dos jovens.

Mesmo sem nenhum destes jogadores, o Fla fez jogo duro com o Nova Iguaçu na sua última aparição no Carioca, empatando fora de casa em 1-1.

Palpite 1 - Portuguesa-RJ x Flamengo - Empate: 3.55 na Betano.

Mesmo com bom início, Portuguesa-RJ marca pouco

Após três rodadas da competição estadual, a Portuguesa-RJ soma seis pontos.

Nos seus três jogos, o time da Ilha do Governador marcou um gol em cada partida.

Da mesma forma, este time jovem do Fla sofreu só um gol na sua única partida, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu.

Palpite 2 - Portuguesa-RJ x Flamengo - Dois gols ou menos na partida: 1.91 na Betano.

Ataques que ainda não engrenaram

A Portuguesa-RJ não sabe o que é marcar um gol na primeira etapa nesta temporada.

Os três gols marcados pela equipe da Ilha do Governador foram todos no segundo tempo.

Da mesma forma, o time de garotos do Fla só foi marcar diante do Nova Iguaçu já quando o jogo estava na segunda metade da etapa final.

Palpite 3 - Portuguesa-RJ x Flamengo - No máximo um gol no primeiro tempo: 1.42 na Betano.