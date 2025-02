Palpite Portuguesa-RJ x Flamengo - Campeonato Carioca - 05/02/25

Pela oitava rodada do Campeonato Carioca, a Portuguesa-RJ, atuando na condição de mandante, recebe o maior campeão deste torneio, o Flamengo.

O compromisso entre esses clubes está marcado para quarta-feira (5 de fevereiro), às 22h, no Estádio Parque do Sabiá, localizado em Uberlândia. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.28 na KTO Gols Mais/Menos Mais 2,5 1.89 na KTO Escanteios Mais/Menos Mais de 8,5 1.87 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Flamengo chega com status de supercampeão do Brasil

Após vencer o Botafogo no domingo (2) por 3 a 1 e conquistar a Supercopa do Brasil, o Flamengo inicia sua temporada com o pé direito.

A equipe comandada por Filipe Luís agora está pronta para focar no Campeonato Carioca, a qual ainda busca o G-4.

Sendo assim, considerando o bom momento do time rubro-negro e a disparidade dos elencos, o Mengão é visto como favorito para triunfar.

Palpite 1 - Portuguesa-RJ x Flamengo - Flamengo vence: 1.28 na KTO.

Flamengo com o melhor ataque do Cariocão

Ainda que tenha um jogo a menos em relação aos principais concorrentes, o Mengão possui o melhor ataque do Campeonato Carioca.

Ao todo, o Flamengo marcou 12 gols em seis jogos, o que corresponde uma média de 2 tentos por rodada.

Contudo, em seu jogo mais recente, contra o Botafogo, que tem uma defesa mais qualificada que a da Portuguesa-RJ, o Flamengo conseguiu marcar 3 gols.

Palpite 2 - Portuguesa-RJ x Flamengo - Mais de 2,5 gols: 1.89 na KTO.

Portuguesa-RJ é o time que mais cede escanteios no campeonato

No geral, as partidas do Campeonato Carioca 2025 têm uma média de 9.33 escanteios por partida.

Ainda, vale notar que a Portuguesa-RJ é a equipe que mais dá escanteios aos adversários no Cariocão, sendo uma média de 7.57 por rodada.

Para este duelo, a tendência é que o Flamengo, com seu estilo de jogo dominante, pressione bastante o adversário, o que pode resultar em muitos tiros de canto.

Palpite 3 - Portuguesa-RJ x Flamengo - Mais de 8,5 escanteios: 1.87 na KTO.