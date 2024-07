Palpite Portugal x França - Eurocopa - 05/07/24

Esta, que tem sido uma Eurocopa de reedições das decisões do passado, traz mais um desses jogos, com França e Portugal se encontrando em Hamburgo.

Após sofrerem e muito para avançar de fase nas oitavas de final, as seleções comandadas por Didier Deschamps e Roberto Martínez brigam por uma vaga na semi.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.06 na Parimatch Total de gols Dois ou menos 1.61 na Parimatch Jogador receber cartão amarelo ou vermelho João Palhinha 2.91 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Candidatos ao título longe de seu melhor futebol

França e Portugal entraram na Euro credenciadas como duas das mais talentosas do torneio e consequentemente entre as favoritas ao título.

Salve certos lampejos dentro de embates e até mesmo a vitória portuguesa contra a Turquia na primeira fase, nenhuma das duas equipes demonstra a consistência e qualidade que normalmente se associam com um time de seu calibre. Os jogos das oitavas de final provaram isso

Portugal ficou no 0-0 durante duas horas contra a Eslovênia, apenas se classificando nos pênaltis. A França foi salva por um desvio em chute despretensioso nos instantes finais que lhe deu um triunfo por 1-0 diante da Bélgica.

Palpite 1 - Portugal x França - Empate: 3.06 na Parimatch

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Portugal e França nas quartas de final da Euro 2024 deve terminar em empate no tempo regular nesta sexta-feira (05), às 16h. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

França não se encontrou ofensivamente

A Seleção comandada por Didier Deschamps marchou até as quartas de final muito por conta de sua solidez defensiva.

Ainda sem marcar múltiplos gols em uma partida nesta Eurocopa, os jogos franceses possuem uma média de gols de 0.67 por embate.

Relevando o fato que atuou com o time reserva na última rodada da fase de grupos, Portugal carrega duas partidas seguidas sem marcar.

Palpite 2 - Portugal x França - Dois gols ou menos: 1.61 na Parimatch

Volante português foi líder da Premier League em cartões

João Palhinha é um dos vários nomes de destaque de Portugal que vem crescendo nas últimas temporadas.

Muito perto de se juntar ao Bayern de Munique, o volante do Fulham recebeu 13 cartões amarelos na última edição do Campeonato Inglês, empatado com Marcos Senesi com a maior marca.

João Palhinha já recebeu um cartão em uma de suas três atuações na Euro e certamente terá seu jogo mais desafiador no lado defensivo diante da França.

Palpite 3 - Portugal x França - João Palhinha receber um cartão amarelo ou vermelho: 2.91 na Parimatch