Palpite Porto x Arsenal - Champions League - 21/2/24

Buscando um título inédito, o Arsenal briga por uma vaga nas quartas de final da Champions League visitando o Porto no Estádio do Dragão.

Estas equipes não se enfrentam há um bom tempo, com seu último jogo tendo acontecido em 2010 por esta mesma fase da competição europeia. Confira nossos palpites para o duelo entre Porto e Gunners aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe Arsenal marcar dois ou mais 1.82 na Betano Total de passes de um jogador William Saliba ter 69 ou mais 1.60 na Betano

Sequência positiva do lado visitante

O Arsenal vive um de seus grandes momentos na atual temporada, vindo de cinco triunfos conquistados em sequência.

A equipe de Mikel Arteta está embalada por grandes aparições, tendo marcado 11 gols apenas nos seus dois últimos jogos sem sofrer nenhum.

Se os Gunners se aproximam na briga por seu campeonato nacional, o oposto pode ser dito do Porto, que venceu apenas um de seus três últimos jogos na Primeira Liga.

Palpite 1 - Porto x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.70 na Betano.

Arsenal e seu desempenho dominante na fase de grupos

A equipe londrina pode não ter terminado a primeira fase com 100% de aproveitamento como Real Madrid e Man. City, mas não deixou de demonstrar seu domínio.

Marcando 16 gols e sofrendo apenas quatro, o Arsenal teve o melhor saldo de gols de toda a competição na fase de grupos, terminando com clean sheets em metade de seus jogos.

Nesta sequência positiva desde o dia 20 de janeiro, o Arsenal marcou dois ou mais gols em todos os seus cinco jogos.

Palpite 2 - Porto x Arsenal - Arsenal marcar dois ou mais gols: 1.82 na Betano.

Zagueiro francês presente em todos os momentos

William Saliba é o líder da defesa dos Gunners, que sofreu apenas dois gols em seus últimos cinco jogos.

O camisa 2 dos Gunners começou todos os 25 jogos do Arsenal na Premier League sem ser substituído em nenhuma atuação.

Presente sempre por jogos inteiros, William Saliba participa bem em todas as fases do jogo do Arsenal.

Contando apenas passes certos, Saliba tem uma média de 71.6 por jogo na Premier League e tentou pelo menos 76 passes nas suas duas últimas atuações, contra West Ham e Burnley.

Palpite 3 - Porto x Arsenal - William Saliba tentar 69 passes ou mais: 1.60 na Betano.