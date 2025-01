Palpite Ponte Preta x Santos - Campeonato Paulista - 19/01/25

Confira os nossos palpites para esse que será o primeiro jogo no Moisés Lucarelli em 2025.

Duas equipes que abriram os trabalhos com o pé direito na atual temporada, Ponte Preta e Santos, visam os seis pontos em duas rodadas.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Santos 2.05 na bet365 Ambos os times marcam Sim 1.95 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Guilherme 4.50 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Santos alcançou sua vitória com mais contundência

Recebendo um adversário que subiu para a elite do futebol brasileiro na temporada passada, assim como o próprio Santos, o Alvinegro Praiano teve uma das melhores produções ofensivas da rodada.

As 23 finalizações santistas só o colocam atrás do Novorizontino, justamente o oponente da Macaca na rodada inicial, em jogo vencido pela Ponte Preta por 1-0.

Os três pontos são os mesmos, mas o desempenho do Santos gera muito mais confiança em sua habilidade de seguir conquistando bons resultados.



Palpite 1 - Ponte Preta x Santos - Vitória do Santos: 2.05 na bet365.

Duelos movimentados em 2024

A Ponte Preta teve de adotar uma estratégia mais conservadora, atuando com um a menos por mais de uma hora e sofreu muito defensivamente contra o Novorizontino.

O Santos também venceu na base da superação no lado defensivo, cedendo chances para o Mirassol e precisando do trabalho de Gabriel Brazão em mais de uma ocasião para vencer por 2-1.

Focando no retrospecto entre esses times em 2024, ambas as equipes balançaram as redes em cada um de seus três jogos.



Palpite 2 - Ponte Preta x Santos - Sim para ambos os times marcarem: 1.95 na bet365.

Apenas dois atletas marcaram duas vezes

A primeira rodada do Campeonato Paulista teve 16 gols marcados por 14 atletas diferentes de 10 equipes.

Maurício do Palmeiras e Guilherme do Santos são os únicos nomes a balançarem as redes em múltiplas ocasiões.

O camisa 11 do Alvinegro Praiano mostrou que as 18 participações para gols em 31 aparições na Série B foram um sinal do que há por vir em 2025, estreando muito bem na sua segunda temporada com a camisa do Santos.

Palpite 3 - Ponte Preta x Santos - Guilherme marcar a qualquer momento; 4.50 na bet365