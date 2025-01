Palpite Ponte Preta x Corinthians - Campeonato Paulista - 29/01/25

O Moisés Lucarelli receberá um duelo de alvinegros pela quinta rodada do Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2020.

O Moisés Lucarelli receberá um duelo de alvinegros pela quinta rodada do Campeonato Paulista, com o Timão voltando a visitar esse estádio pela primeira vez desde 2020.

Confira os nossos palpites para esse encontro entre Corinthians e Ponte Preta, na quarta-feira (29).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Corinthians 1.77 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.95 na KTO Total de chutes no alvo do Corinthians Mais do que 5.5 1.89 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Ponte Preta ainda não se impõe em casa

A Ponte Preta chega na quinta rodada invicta, algo que o Corinthians não pode afirmar e, mesmo assim, a equipe de Campinas vem deixando mais pontos pelo caminho.

O time comandado por Alberto Valentim ainda não sabe o que é vencer em seus domínios, empatando ambos os jogos que realizou no Moisés Lucarelli.

Mesmo vindo de uma derrota no Majestoso, o Corinthians permanece ao lado de Mirassol e São Bernardo como as equipes com melhor pontuação na competição, cada uma com nove.

Palpite 1 - Ponte Preta x Corinthians - Vitória do Corinthians: 1.77 na KTO.

Timão marca e concede com frequência

Um terço da primeira fase desta competição já foi disputada e, durante esse período, apenas um time marcou e sofreu pelo menos seis gols, o Corinthians.

Em todas as três vitórias, o Corinthians não conseguiu sair de campo sem ser vazado, tomando exatamente um gol em cada uma.

A Ponte Preta não tem um dos melhores ataques do Paulistão, só que o mesmo pode ser dito em relação ao Velo Clube, que deixou o seu em derrota para o Timão. Velo Clube e Ponte Preta, ambos, possuem três gols em quatro jogos.



Palpite 2 - Ponte Preta x Corinthians - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.95 na KTO.

Ninguém acerta mais o alvo que o Corinthians

Apesar de sete gols não colocarem o Corinthians como o melhor ataque da competição, no que se trata de volume ofensivo, o Timão está no topo.

Os comandos de Ramón Díaz possuem uma média de 7.3 finalizações no alvo por partida após quatro aparições.

A derrota para o São Paulo na última rodada foi o único jogo do Corinthians sem alcançar pelo menos sete finalizações no alvo adversário.

Palpite 3 - Ponte Preta x Corinthians - Corinthians ter mais do que 5.5 finalizações no alvo: 1.89 na KTO.