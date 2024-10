Palpite Peru x Uruguai - Eliminatórias para a Copa do Mundo - 11/10/24

O primeiro turno das Eliminatórias para a próxima Copa se encerrará com o confronto entre Peru e Uruguai, partida que será realizada em Lima.

Aqui estão os nossos palpites para esse confronto que coloca a lanterna de frente com o atual terceiro colocado da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Uruguai 1.98 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Darwin Núñez 2.77 na Betano Total de gols de uma equipe Peru não marcar 2.02 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Peru é única seleção que ainda não venceu

As Eliminatórias estão chegando na metade de sua disputa e o Peru é o último colocado, somando apenas três pontos em oito jogos.

Mesmo o benefício de atuar em casa não tem sido muito impactante para a Seleção Peruana, que somou apenas dois dos 12 pontos disputados como mandante.

Contando também sua participação na Copa América, o Peru foi derrotado em três de suas últimas quatro aparições, a mais recente, um 1-0 sofrido contra o Equador.

Palpite 1 - Peru x Uruguai - Vitória do Uruguai: 1.98 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Peru x Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Artilheiro da competição em campo

Apesar de ter perdido os dois últimos jogos do Uruguai cumprindo suspensão, o atacante Darwin Núñez está isolado como principal goleador das Eliminatórias.

O centroavante de 25 anos marcou cinco gols em seis aparições e ainda deu duas assistências, contribuindo muito para a campanha de terceiro lugar do Uruguai.

Não é coincidência que sem os seus serviços na última data Fifa, a Seleção Uruguaia sofreu ofensivamente, ficando em empate sem gols contra Paraguai e Venezuela.

Palpite 2 - Peru x Uruguai - Darwin Núñez marcar a qualquer momento: 2.77 na Betano.

Defesa do Uruguai se segurou bem em meio aos desfalques

A última data Fifa veio com vários problemas para o Uruguai em termos de ausências significativas. Os comandados de Marcelo Bielsa somaram apenas dois pontos com empates, mas se destacaram lá atrás.

O Uruguai ficou com clean sheets contra Venezuela e Paraguai, mantendo o que já foi um bom trabalho defensivo na Copa América.

A Seleção Uruguaia disputou seis jogos na Copa América e em três deixou o campo sem ser vazada, inclusive no empate com a Seleção Brasileira nas quartas de final, avançando nos pênaltis.

Palpite 3 - Peru x Uruguai - Peru não marcar: 2.02 na Betano.