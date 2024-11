Palpite Peru x Chile - Eliminatórias da Conmebol - 15/11/24

Pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Peru recebe o Chile.

O compromisso entre essas seleções está marcado para sexta-feira (15 de novembro), às 22h30, no Monumental de Lima, localizado na capital peruana. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Chile ou empate 1.58 na Superbet Ambos marcam ou mais de 2,5 gols Sim/Não Sim 1.95 na Superbet Jogador a marcar ou dar assistência Eduardo Vargas 2.90 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Duelo dos últimos colocados

As duas equipes vem realizando uma campanha desastrosa, não à toa são as últimas colocadas da corrida por vaga na próxima Copa do Mundo.

Embora atue em casa, é válido considerar que o Peru não vem sendo um bom mandante, tendo empatado duas vezes, perdido duas e vencido apenas um jogo.

Outro ponto que nos faz dar favoritismo ao Chile, é o fato da equipe ter um histórico mais robusto e atletas mais qualificados para este desafio.

Palpite 1 - Peru x Chile - Chile ou empate: 1.58 na Superbet.

Ambos vão para o tudo ou nada

Considerando que ambos estão nas últimas posições, as duas equipes veem este como um jogo perfeito para iniciarem uma reação.

Sem nada a perder, os dois times devem se lançar ao ataque em busca dos três pontos que podem os colocar novamente na corrida por uma vaga no mundial de 2026.

Ainda que os dois ataques não apresentem números empolgantes, as circunstâncias do jogo tendem a fazer deste um compromisso movimentado.

Palpite 2 - Peru x Chile - Ambos marcam ou mais de 2,5 gols: 1.95 na Superbet.

Vargas é o segundo maior artilheiro da história do Chile

No auge de seus 34 anos, Eduardo Vargas, que defende as cores do Atlético-MG, ainda continua sendo um dos principais atletas da seleção chilena.

Ao todo, vestindo a camisa do Chile, o atleta em questão conseguiu marcar 44 gols em 116 partidas, o que estabelece uma média de 0,38 por jogo.

Para este duelo, enfrentando o Peru que sofreu 14 gols em 10 jogos, existem possibilidades claras do atacante conseguir ajudar seu time com participação direta em gol.

Palpite 3 - Peru x Chile - Vargas marca ou dá assistência: 2.90 na Superbet.