Palpite Peru x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo - 12/9/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Peru x Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neste duelo válido pela segunda rodada das eliminatórias da Conmebol, a Seleção Brasileira viaja até Lima, para enfrentar a Seleção Peruana. O jogo acontece no dia 12 de setembro (terça-feira).

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida na qual o Brasil chega com status de favorito, mesmo atuando fora.

Aposta Palpite Odd Resultado Intervalo/Final Brasil vence ambos os tempos 2.70 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 gols no primeiro tempo 2.70 na Betano Jogador a marcar Neymar a qualquer momento 2.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Brasil teve boa atuação diante da Bolívia

Reiniciando seu processo de renovação rumo a Copa do Mundo de 2026, que ocorre nos Estados Unidos, Canadá e México, o Brasil teve uma ótima atuação, e goleou a Bolívia por 5 a 1, em jogo que marcou a estreia de Fernando Diniz no comando técnico.

Se o Brasil venceu seu jogo, do outro lado, os peruanos não conseguiram sair do empate contra a Seleção Paraguaia. O jogo terminou em 0 a 0, contudo, atuando fora de casa, o resultado não foi considerado tão ruim assim.

Dessa forma, além das aparições recentes, o que nos faz acreditar em uma vitória brasileira também se deve ao histórico do confronto, uma vez que o Brasil venceu 72% dos confrontos diretos, equivalente a 36 vitórias em 50 jogos disputados.

Palpite 1 - Peru x Brasil - Brasil vence ambos os tempos: 2.70 na Betano.

Jogadores de ataque precisando se reafirmar

Richarlison, camisa nove do último elenco convocado para representar o Brasil em uma copa do Mundo, não vem vivendo uma grande fase tanto em seu clube, quanto na seleção nacional. No jogo diante da Bolívia, o atleta teve uma chance clara de gol, mas acabou por desperdiçar a oportunidade de balançar as redes.

Contudo, acreditando no potencial do jogador e na força coletiva do Brasil, é muito provável que os atletas o ajudem a recuperar o bom futebol. Dessa forma, com fome de gols, é possível esperar que este seja um jogo bastante movimentado e com muitas bolas na rede.

Ainda, para reforçar esse palpite, além da fome de gols dos atletas, nos últimos dois jogos de Peru x Brasil, em solo peruano, todos os jogos tiveram mais de 4,5 gols: o mais recente, 4 a 2 para o Brasil, e antes disso, 5 a 0 para o Brasil.

Palpite 2 - Peru x Brasil - Mais de 1,5 gols no primeiro tempo: 2.70 na Betano.

Neymar é o maior artilheiro da história na Seleção Brasileira

Com os dois gols anotados sobre a Bolívia, Neymar, que estava empatado no topo da lista de artilheiros com Pelé, ambos com 77 gols, conseguiu finalmente se isolar na artilharia, somando agora 79 gols.

A lista na qual Neymar lidera, fecha o top 5 com outros nomes gigantes da história do futebol, na qual Pelé fica em segundo (77), Ronaldo em terceiro (62), Romário em quarto (55) e Zico em quinto (48).

Além desses números históricos, acreditamos que Neymar possa voltar a marcar nessa fase de Eliminatórias tanto pelo seu talento com a bola rolando, quanto pelo fato do jogador ser o cobrador oficial de pênaltis da equipe.

Palpite 3 - Peru x Brasil - Neymar marca a qualquer momento: 2.05 na Betano.