Palpite Peñarol x Flamengo - Libertadores - 26/9/24

Pelo jogo de volta das quartas de final do principal torneio de clubes da América do Sul, o Peñarol e o Flamengo decidem quem avança de fase.

O duelo entre esses times está marcado para quinta-feira (26 de setembro), às 19h, no Estádio Campeón del Siglo, localizado em Montevidéu. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Peñarol ou Empate 1.57 na bet365 Time para classificar Peñarol 1.36 na bet365 Gols Mais/Menos Flamengo menos de 0,5 3.25 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Peñarol joga por igualdade no placar

O Peñarol joga com o regulamento a favor. A equipe precisa de apenas um empate para se classificar para as semifinais da Libertadores.

Por atuar em casa neste duelo, local no qual não perde há seis jogos, o time tem tudo para não ser derrotado para o Flamengo.

Nesta Libertadores, inclusive, eles venceram todos os seus quatro jogos nos quais atuou na condição de mandante, revelando seu forte desempenho em solo uruguaio.

Palpite 1 - Peñarol x Flamengo - Peñarol ou Empate: 1.57 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Peñarol x Flamengo pela Libertadores 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Peñarol: 3.25 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Uruguaios com vantagem

A equipe aurinegra conseguiu alcançar um resultado que para muitos era improvável, vencer o Flamengo fora de casa.

Atuando no Maracanã, o Peñarol venceu a partida de ida por 1 a 0, com gol marcado por Javier Cabrera, aos 13 minutos de jogo.

Com essa vantagem no placar e considerando ainda que a equipe venceu todos os seus compromissos em casa nesta edição do torneio, eles surgem como favoritos para avançar de fase.

Palpite 2 - Peñarol x Flamengo - Peñarol classifica: 1.36 na bet365.

Flamengo terá dificuldades contra a defesa dos mandantes

Além de estar com 100% de aproveitamento atuando em casa, o Peñarol se destaca também por ter um sistema defensivo forte quando atua em seus domínios.

Nos quatro primeiros jogos do time no torneio continental, a equipe sofreu apenas um gol, o que indica uma média 0,42.

Ainda que o Flamengo tenha um forte setor ofensivo e que precise do resultado, o Peñarol deve fazer deste um duelo travado, com poucas chances de gol.

Palpite 3 - Peñarol x Flamengo - Flamengo menos de 0,5 gols: 3.25 na bet365.