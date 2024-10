Palpite Peñarol x Botafogo - Libertadores - 30/10/24

Pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores da América, o Peñarol e o Botafogo decidem quem luta pela glória eterna.

Pelo jogo de volta das semifinais do principal torneio continental de clubes da América do Sul, o Peñarol e o Botafogo decidem quem avança para a grande final.

O duelo entre uruguaios e brasileiros está marcado para quarta-feira (30 de outubro), às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, localizado em Montevidéu. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Peñarol vence 2.65 na Betano Método de classificação Botafogo no tempo regulamentar 1.001 na Betano Jogador a marcar Maxi Silvera a qualquer momento 3.10 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Peñarol tentará a vitória em casa

Embora tenha sido derrotado na primeira partida e que a reversão do resultado seja algo pouco provável, ainda assim a equipe tentará o triunfo.

O time comandado por Diego Aguirre tem sido uma equipe equilibrada em casa, não à toa é o líder do Campeonato Uruguaio e com a melhor campanha como mandante: seis vitórias e um empate em sete jogos.

Na Libertadores eles realizaram cinco jogos em casa, dos quais ganharam em três ocasiões, empataram uma vez e foram derrotados em apenas uma única oportunidade.

Palpite 1 - Peñarol x Botafogo - Peñarol vence: 2.65 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Peñarol x Botafogo pela Libertadores nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Botafogo com uma vantagem expressiva

Na primeira partida da semifinal, o Botafogo foi avassalador na partida: a equipe alvinegra goleou os adversários pelo placar de 5 a 0.

Com isso, para que o Peñarol, pentacampeão da Libertadores, chegue a fase final, ele precisará vencer por 5 gols de diferença (para levar para os pênaltis) ou mais para se classificar no tempo regulamentar.

A única vez que o Peñarol marcou cinco gols na Libertadores deste ano foi na primeira fase, quando goleou o Caracas por 5 a 0. Contudo, a diferença de força entre o time venezuelano e o brasileiro é exorbitante, fazendo ser pouco provável que os uruguaios repitam esse placar.

Palpite 2 - Peñarol x Botafogo - Botafogo se classifica no tempo regulamentar: 1.001 na Betano.

Maxi Silvera é um dos artilheiros do torneio

Por mais que a classificação para a fase seguinte seja pouco provável, entendemos que o Peñarol não tem mais nada a perder, o que pode os impulsionar para o ataque.

Imaginando que a equipe de Aguirre tentará furar o bloqueio do Glorioso a todo custo, Maxi Silvera aparece como uma boa opção de aposta.

Com seis gols marcados nesta edição do torneio continental, o atacante em questão é o terceiro melhor posicionando na lista de artilheiros, o que demonstra que ele é um atleta altamente prolifico.

Palpite 3 - Peñarol x Botafogo - Maxi Silvera marca a qualquer momento: 3.10 na Betano.