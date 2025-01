Palpite Paris Saint-Germain x Manchester City - Champions League - 22/01/25

Um clássico entre franceses e ingleses promete agitar a sétima rodada da UEFA Champions League: o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (22 de janeiro), às 17h, no Parc des Princes, localizado em Paris. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Manchester City ou empate 1.60 na bet365 Jogador a marcar Haaland a qualquer momento 2.05 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 1.47 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Manchester com foco total na UCL

O Manchester City vê o título da Premier League muito distante, sendo assim, o foco agora se concentra totalmente nas copas.

Na Champions League, a equipe comandada por Pep Guardiola corre risco de não se classificar para a próxima fase. O mesmo cenário se vê do lado dos franceses.

Ainda que ambos precisem vencer, ao considerar a força do elenco de ambos os times, acreditamos que o Manchester City conseguirá pontuar neste duelo.

Palpite 1 - Paris Saint-Germain x Manchester City - Manchester City ou empate: 1.60 na bet365.

Haaland com uma boa média de gols na competição

O norueguês de 24 anos continua sendo a referência no setor ofensivo do City. Nessa temporada, mais uma vez segue como artilheiro do clube.

Ainda que a fase do Manchester City seja de incertezas, Haaland pode brilhar neste jogo. Afinal, vale observar que ocasionalmente ele também cobra penalidades.

Em seis partidas no principal torneio de clubes na Europa, ele já conseguiu marcar cinco tentos, uma média de 0,83 por jogo.

Palpite 2 - Paris Saint-Germain x Manchester City - Haaland marca a qualquer momento: 2.05 na bet365.

Dois ataques poderosos se encontram

Os dois times se encontram em uma situação delicada na tabela classificatória, logo, as duas equipes precisam vencer para ficarem mais próximas de atingir a próxima fase.

Ao analisar os jogos mais recentes do Paris Saint-Germain, notamos que nas três últimas partidas as duas equipes conseguiram marcar gols.

Algo similar deve acontecer neste duelo entre franceses e ingleses, pois além da necessidade, os dois times têm jogadores de destaque no ataque.

Palpite 3 - Paris Saint-Germain x Manchester City - Sim para ambos marcam: 1.47 na bet365.