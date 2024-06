Palpite Panamá x Estados Unidos - Copa América - 27/6/24

Pela rodada dois do Grupo C da Copa América, os panamenhos enfrentam a seleção anfitriã, os Estados Unidos, nesta quinta-feira (27), às 19h.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no Mercedes-Benz Stadium, localizado em Atlanta.

Aposta Palpite Odd Resultado Estados Unidos vence 1.38 na F12 Bet Gols Mais/Menos Panamá menos de 0,5 1.77 na F12 Bet Jogador a marcar Pulisic a qualquer momento 2.42 na F12 Bet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da F12 Bet.

Estados Unidos com o apoio da torcida

A equipe estadunidense realizou uma estreia convincente, vencendo a Bolívia por 2 a 0. Do outro lado, o Panamá foi derrotado por 3 a 1 para o Uruguai.

Atuando em Atlanta, tendo o apoio de sua torcida, os Estados Unidos surge como favorito para o confronto desta quinta, que pode, inclusive, garantir antecipadamente sua vaga nas quartas de final.

No histórico do confronto, essas seleções se encontraram em 26 oportunidades, com 17 vitórias dos EUA, 7 empates e apenas dois triunfos dos panamenhos.

Palpite 1 - Panamá x Estados Unidos - EUA vence: 1.38 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção dos Estados Unidos deve vencer a partida contra o Panamá na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Panamá terá dificuldades contra a defesa estadunidense

Embora necessite da vitória para continuar sonhando com a possibilidade de avançar de fase, o Panamá deve encontrar muita dificuldade para furar o bloqueio adversário.

Afinal, voltando ao histórico do confronto, é válido observar que o Panamá tem média de apenas 0,65 gols por partida, foram 17 bolas na rede nos 26 duelos.

Dessa forma, e considerando o forte desempenho do sistema defensivo do time comandado por Gregg Berhalter diante da Bolívia, acreditamos que os EUA devem terminar novamente o jogo com sua meta inviolada.

Palpite 2 - Panamá x Estados Unidos - Panamá menos de 0,5 gols: 1.77 na F12 Bet.

Pulisic vem sendo peça-chave para os EUA

Nos dois jogos mais recentes dos norte-americanos, contra Bolívia e em um amistoso contra o Brasil, em ambas as partidas Pulisic marcou gol.

Quinto maior artilheiro dos EUA, o atleta do Milan é sempre uma das grandes esperanças ofensivas da seleção. Assim, será certamente acionado no jogo.

Ainda, por ser o cobrador de bolas paradas da equipe estadunidense, como faltas e pênaltis, Pulisic pode ter boas chances de mandar a bola para as redes nesse duelo.

Palpite 3 - Panamá x Estados Unidos - Pulisic marca a qualquer momento: 2.42 na F12 Bet.