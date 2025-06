Palpite Palmeiras x Porto - Mundial de Clubes - 15/06/2025

Palmeiras chega em alta buscando manter desempenho, enquanto Porto tenta mostrar recuperação.

Dicas de apostas para Palmeiras x Porto

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Dupla chance e total de gols Palmeiras ou Porto vence e mais de 1.5 gols 1.82 Ambos os times marcam Não 1.85 Número exato de gols do Palmeiras 2 ou 3 2.80

Esperamos uma vitória do Palmeiras por 2-0.

Palmeiras em um momento melhor

O Palmeiras chega em um momento formidável, com um grande desempenho na temporada até agora. Apesar de ter perdido seus dois últimos jogos pelo campeonato, o time brasileiro vinha de uma sequência impressionante de sete vitórias consecutivas e liderava a Série A do Brasil; no entanto, essas duas derrotas o derrubaram para o quarto lugar.

Da mesma forma, o Palmeiras liderou com total autoridade o grupo G da Copa Libertadores, vencendo todos os jogos da fase de grupos e sendo, até o momento, o melhor time do torneio com pontuação perfeita.

Por outro lado, o Porto vem de uma temporada bastante fraca, terminando em terceiro lugar na liga, bem longe da disputa pelo título. Da mesma forma, foi eliminado precocemente da Liga Europa, o que, no geral, fez com que o time não cumprisse as expectativas nesta temporada. Após o fim da liga portuguesa, o Porto jogou dois amistosos de preparação, dos quais venceu um e perdeu o outro.

Não é fácil escolher um favorito em um encontro inédito entre dois grandes clubes de futebol, sem dúvida, um dos melhores jogos no início deste Mundial de Clubes.

Escalações esperadas para Palmeiras x Palmeiras

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Micael, Vanderlan; Ríos, Martínez; Estevão, Raphael Veiga, Mauricio; Flaco López

Escalação esperada do Porto: Diogo Costa; Fernandes, Pérez, Iván Marcano, Moura; Varela; João Mário, Fábio Vieira, Sousa, Pepe; Samu Omorodion

Uma aposta combinada com boas probabilidades

É difícil prever um vencedor entre as duas equipes em um torneio inédito para o futebol de clubes. Tanto Palmeiras quanto Porto são times de referência em seus países e continentes, e o desempenho mais recente de ambos é muito semelhante.

Apesar dessa paridade, se há algo de que estamos certos é que a probabilidade de empate é bastante baixa, pois ambos os times acumulam mais de 10 jogos sem empatar, por isso vemos uma grande opção na dupla chance para que qualquer um dos dois times vença.

Além disso, vemos que nos últimos resultados ambos os times têm marcado gols com bastante regularidade, por isso prever mais de 1.5 gols complementa bem este prognóstico.

Palpite 1 - Palmeiras ou Porto vence e mais de 1.5 gols - 1.82 na F12 Bet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Porto nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Grande oportunidade para apostar no 0 no placar

Apesar de ambos os times marcarem gols com regularidade, identificamos uma tendência que nos permite acreditar que um dos dois times sairá sem marcar gol.

Pelo lado do Palmeiras, o 0 tem estado presente amplamente em seus placares, principalmente quando vence, o que fala de uma grande força defensiva. Dos últimos 10 jogos que disputou, o time brasileiro venceu com sua meta em 0 em 7 desses jogos, além de ter perdido 1 sem marcar gol.

O Porto leva três jogos consecutivos vendo o zero no placar, vencendo dois jogos sem sofrer gol e perdendo o mais recente sem conseguir marcar. Esta tendência em ambos os times nos faz acreditar que um dos dois não marcará gol.

Palpite 2 - Ambos os times marcam (Não) com odd 1.85 na F12 Bet

Os resultados asseguram 2 ou 3 gols para o Palmeiras

Até agora, a temporada do Palmeiras tem sido bastante boa, voltando a ser o time brasileiro que domina o continente sul-americano. Após vencer todos os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores e liderar por várias rodadas a Série A do Brasil, consideramos que o Palmeiras chega um degrau acima do Porto.

As constantes vitórias do time brasileiro têm sido acompanhadas de uma grande solidez defensiva e uma frequência de gols bastante estável, por isso acreditamos que o Palmeiras é o time indicado para marcar.

Acreditamos que o Palmeiras pode marcar 2 ou 3 gols, já que fez isso em 5 dos seus últimos 6 jogos. Com uma odd de 2.80 para um placar tão habitual no Palmeiras, vemos uma grande oportunidade nesta aposta.

Palpite 3 - Número exato de gols do Palmeiras: 2 ou 3 - com odd 2.80 na F12 Bet