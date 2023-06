Palpite Palmeiras x Barcelona SC – Copa Libertadores – 7/6/2023

O nosso especialista em apostas seleciona três palpites para o confronto de quarta-feira entre o Palmeiras e o Barcelona SC.

O Verdão recebe o adversário no jogo da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Por isso, veja os nossos melhores palpites:

Palmeiras vence: 1,25 na bet365.

1,25 na bet365. Intervalo/Final do jogo – Palmeiras/Palmeiras: 1,72 na bet365.

1,72 na bet365. Mais de 3,5 gols - Sim: 2,37 na bet365.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Palmeiras a um curto passo

O Palmeiras está a um ponto de se classificar para as oitavas de final da Libertadores, mas vai brigar pelos três pontos para manter a esperança de fechar o Grupo C no primeiro lugar.

O Verdão tem nove pontos em quatro rodadas, os mesmos que o Bolívar, o Barcelona e o Cerro Porteño têm três pontos.

Jogando com o apoio da torcida, o Palmeiras não deverá bobear e a turma de Abel Ferreira deve somar os três pontos.

Palpite 1 - Palmeiras x Barcelona SC – Palmeiras vence: 1,25 na bet365.

Verdão e o sonho da Libertadores

O Verdão chega a este encontro como o único time do Brasileirão Série A sem derrotas, cinco vitórias e quatro empates dão à turma do Allianz Parque o segundo lugar, com menos dois pontos que o Botafogo.

No Grupo C da Libertadores o Barcelona sabe que precisa vencer para se manter na briga pelas oitavas, outro resultado e passa a briga por uma despromoção à Copa Sul-Americana.

Se o conjunto do Equador pode estar a pensar em jogar seguro e tentar não perder a Sul-Americana, Abel Ferreira quer voltar a conquistar a Libertadores e vai certamente entrar com tudo desde o primeiro chute.

Palpite 2 - Palmeiras x Barcelona SC – Intervalo/Final do jogo – Palmeiras/Palmeiras: 1,72 na bet365.

Gols devem acontecer

O elenco do time brasileiro é superior ao do Barcelona SC, ainda que o time equatoriano tenha algum poder de ataque.

Os visitantes podem até marcar um gol, mas os homens da casa vão certamente vazar as redes do rival e por mais do que uma vez.

O Verdão soma oito gols marcados nas quatro rodadas do Grupo C e quatro sofridos, o Barcelona SC leva três marcados e seis sofridos.

Palpite 3 - Palmeiras x Barcelona SC – Mais de 3,5 gols - Sim: 2,37 na bet365.